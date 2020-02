Céu limpo, vento fraco e temperaturas máximas que podem chegar aos 26ºC. É com este cenário primaveril que Portugal Continental entra no fim de semana que arranca as festividades de Carnaval no país. Os dias vão ser quentes, mas as noites serão frias — é melhor ter isso em conta quando escolher a máscara. E isso pode ser apenas até segunda-feira porque a previsão meteorológica ainda é incerta para o dia de Carnaval.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que emitiu um comunicado especial com previsão meteorológica para os próximos dias, as temperaturas amenas e o tempo limpo estão a chegar ao território continental por causa do culpado habitual — o anticiclone dos Açores, que está em deslocamento para leste e influencia as condições meteorológicas na Península Ibérica.

Enquanto o sol brilha em Portugal Continental — com máximas entre 20ºC e 26ºC e mínimas entre os 7ºC e os 12ºC — os Açores ficarão debaixo de céu muito nublado (mas com algumas abertas, para alegrar o Carnaval nas ilhas) e algum vento. No continente, as temperaturas mínimas deverão variar entre os 10ºC e os 13ºC; e as máximas entre os 16ºC e os 18°C.

Será assim pelo menos até segunda-feira, mas a primavera antecipada não veio para ficar. Na terça-feira de Carnaval, o anticiclone dos Açores vai enfraquecer e uma massa de ar mais frio vai chegar ao litoral das regiões norte e centro.

O resultado é uma possível deterioração do estado do tempo em Portugal Continental, com uma probabilidade entre 10% e 35% de chover. Nos Açores, pode até chover um pouco — o IPMA fala de precipitação fraca nas ilhas do Grupo Ocidental na madrugada e manhã de segunda-feira —, mas as temperaturas devem subir ligeiramente a partir de domingo, com mínimas nunca abaixo dos 13ºC e máximas até aos 19ºC.