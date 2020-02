Diretor de Vasco Pulido Valente no jornal Independente, Henrique Burnay considera que o escritor e cronista que morreu esta sexta-feira “deve ter sido das pessoas mais geniais” com quem trabalhou. E justifica: ”

Era muito inteligente e muito livre. Era um homem que escrevia e dizia o que pensava, provocava não pelo gosto de provocar, mas pelo gosto talvez intelectual de provocar e de nos obrigar a pensar de maneira diferentes”.

Em declarações à Rádio Observador, Burnay lembrou ainda que “muitas vezes era comentado o facto de Vasco Pulido Valente não ser uma pessoa que estava sempre no mesmo sítio — mudou de opiniões”. Mas, para Burnay, isso “era nele, claramente, um sinal de inteligência“. “Ele era muito mais analítico do que um defensor de causas”, considera, acrescentando que isso o “obrigava a olhar as coisas dos vários ângulos”. “É daquelas pessoas que faz mesmo falta”, remata.

Jaime Nogueira Pinto: Pulido Valente não se importava de ser “desagradável quando era preciso”

Para Jaime Nogueira Pinto, a “grande qualidade” de Vasco Pulido Valente era o facto de “não se importar de ser desagradável com praticamente toda a gente quando era preciso”. “Tinha essa independência de juízo que às vezes dava-lhe para ser brutal. Também acho que é capaz de ser uma qualidade”, acrescentou à Rádio Observador.

Na sua escrita, Nogueira Pinto considera que também aqui o colunista “não se importava nada de ser politicamente incorreto”.

O Vasco tem uma obra histórica importante sobretudo sobre a minha área que é a que ele mais estudou que foi essencialmente o século XIX”, disse à Rádio Observador.

Nogueira Pinto reconhece que, ideologicamente, ele e Pulido Valente não eram “propriamente correligionários”, embora tivessem “algumas inimizades e algumas antipatias comuns”. “Aliás, nessa época que me dei com ele, houve um dia que ele estava lá em minha casa e ele disse uma coisa qualquer e eu disse ao Vasco: ‘Não te esqueças que és a pessoa mais à esquerda que já entrou nestas portas’. E naquele tempo era verdade. Depois disso, entraram outros talvez ainda mais à esquerda”, contou.