Vasco Pulido Valente, um dos mais conceituados comentadores portugueses, morreu esta sexta-feira, na sua casa em Lisboa. A notícia, avançada pelo Público, foi confirmada pelo Observador. O escritor e cronista tinha 78 anos.

Pulido Valente foi cronista do Observador de outubro de 2016 a junho de 2017. Colaborou, ao longo de mais de cinco décadas, com muitos outros jornais nacionais, como o Público, Expresso, Diário de Notícias e o já desaparecido O Independente, afirmando-se como um dos mais conceituados comentadores portugueses. Foi ainda comentador da TSF, rádio Comercial e TVI.

Autor de vários livros dedicados à história e política, como Os Militares e a Política: 1820-1856, A República Velha: 1910-1917, e Marcelo Caetano: As Desventuras da Razão, publicou a última obra, O Fundo da Gaveta – Contra-Revolução e Radicalismo no Portugal Moderno, em junho de 2018, pela editora D. Quixote.

Foi de uma crónica sua, publicada no verão de 2014 no jornal Público, que surgiu a expressão “geringonça”, usada para descrever os acordos entre PS, Bloco de Esquerda e PCP que sustentaram o XXI Governo Constitucional.

Escritor e cronista, Vasco Pulido Valente nasceu Vasco Valente Correia Guedes, em Lisboa, a 21 de novembro de 1941, no seio de uma família de comunistas ligados à oposição ao salazarismo. Os seus pais, Júlio Correia Guedes e Maria Helena Pulido Valente, pertenciam ao PCP.

Por não gostar do seu nome, optou por outro, quando tinha cerca de 17 anos. Licenciou-se em Filosofia pela Faculdade de Letras de Lisboa, onde se envolveu nas lutas académicas contra a ditadura e integrou o Movimento de Ação Revolucionária (MAR), liderado por Jorge Sampaio, então estudante da Faculdade de Direito de Lisboa. Acabou, contudo, por se aproximar do grupo O Tempo e o Modo, a que pertenciam Alçada Baptista e João Bénard da Costa.

No final da década de 60, uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian permitiu-lhe estudar em Inglaterra, onde se doutorou em História, pela Universidade de Oxford. Da sua carreira académica, destaca-se também o cargo de investigador-coordenador que ocupou no Instituto de Ciências Sociais. Foi professor no Instituto Superior de Economia, no ISCTE, na Faculdade de Direito de Lisboa e na Universidade Católica.

Foi Secretário de Estado da Cultura em 1980, durante o Governo de Francisco Sá Carneiro. Deputado eleito pelo PSD em 1995, ocupou o cargo durante apenas quatro meses. Durante esse período, fez parte da Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República.

Vasco Pulido Valente foi casado a atriz Maria Cabral, com Maria Rita de Almeida Ribeiro, com a jornalista Constança Cunha e Sá e, desde 2011, com a arquiteta Margarida Bentes Penedo.