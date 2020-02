O Grupo PSA adoptou a disciplina orçamental de só “levar” a salões automóvel as insígnias que têm (mesmo) novidades para mostrar ao público. Por isso, na próxima edição do Salão de Genebra, a DS vai ser a única representante do conglomerado francês, não com uma mas com duas novidades. Uma assume a forma de um concept car, que é descrito pela marca de luxo como “particularmente sofisticado e tecnicamente avançado”, a outra será um novo modelo. Tratar-se-á do DS 9 ou DS 8 (não há qualquer confirmação oficial da denominação) e será o terceiro elemento a integrar uma família que, de momento, é composta apenas pelo DS 3 e DS 7 Crossback, pois o DS 4 só é esperado para o próximo ano.

Assim, depois de se fazer representar com dois SUV nos segmentos que mais crescem, em termos de vendas, o fabricante francês pretende entrar na disputa do segmento D premium. O novo DS será uma berlina de luxo para fazer frente a propostas como o Audi A4, o BMW Série 3 e o Mercedes Classe C. E nem sequer vai ser preciso esperar pela abertura das portas do certame suíço para ficar a conhecê-lo, pois a DS programou para o dia 24 de Fevereiro, às 16h00 de Portugal continental, a revelação a partir da sua página de Facebook. No dia 26 de Fevereiro, logo pelas 07h00, será a vez de o referido concept fazer a sua pré-estreia, na mesma plataforma.

O novo porta-estandarte da DS vai recorrer à base do 508, ou seja, a plataforma EMP2 e ao mesmo banco de órgãos, com a adopção das motorizações que servem a berlina da Peugeot. Inclusivamente, no que diz respeito às mecânicas PHEV. A imprensa francesa vai já avançando que será produzido na China, onde uma fuga de documentos oficiais do Ministério da Indústria revelou as seguintes dimensões: 4,93 m de comprimento (muito superior aos 4,75 m do 508); 1,86 m de largura; 1,47 m de altura e uma distância entre eixos de 2,90 m (dados ainda não confirmados pelo fabricante).

Entretanto, um vídeo divulgado na conta de Instagram da DS France deixa ver a forma inclinada do pilar traseiro, muito próximo de um estilo fastback, e o portão da bagageira característico de um modelo de três volumes. Os farolins lembram os do DS 7 Crossback.