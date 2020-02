O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, disse esta sexta-feira que a sociedade portuguesa deve atuar no combate ao racismo, violência, xenofobia e intolerância.

A Liga vai lançar durante este fim de semana uma campanha com o nome ‘Não’, que decorrerá durante a 22.ª jornada das I e II ligas, numa resposta ao incidente dos insultos racistas ao futebolista do FC Porto Moussa Marega, durante o encontro entre Vitória de Guimarães e ‘dragões’ da 21.ª jornada – vitória ‘azul e branca’ por 2-1 -, em que o avançado maliano abandonou o recinto de jogo.

A primeira mensagem que deixo é que a sociedade portuguesa deve dar uma resposta no combate ao racismo, violência, xenofobia e intolerância. A Liga está desde 2015 na primeira linha deste combate e esta campanha é mais um sinal de intolerância para com estes fenómenos”, disse esta sexta-feira à agência Lusa Pedro Proença.

Como ação imediata, além desta campanha, Pedro Proença disse que agora “vão ser revistos todos os artigos do regulamento disciplinar da Liga e vai ser pedido um agravamento no que concerne ao combate à violência, racismo e intolerância”. “Deste modo, pretendemos que já para o ano haja um agravamento claro, para que comportamentos destes sejam erradicados do futebol”, sublinhou.

Pedro Proença lembrou ainda que “na responsabilização penal, estes comportamentos são crime, pelo que é necessária rapidez nas decisões em casos como o de Guimarães e noutros semelhantes”, tendo salientado ainda que, apesar de a Liga querer liderar o processo, “é necessário que os poderes executivo e judicial cumpram as suas obrigações nesta matéria”.