A Polícia de Segurança Pública (PSP) afirmou esta sexta-feira que as revistas individuais aos adeptos que foram assistir ao Sporting-Basaksehir, para a Liga Europa de futebol, estão “legalmente previstas” e visaram “evitar a entrada de objetos perigosos” em Alvalade.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP refere que “as revistas pessoais aquando da entrada” encontram-se “legalmente previstas” nas medidas de segurança aplicáveis a eventos desportivos” e que “as medidas de segurança a implementar são decididas em coordenação com o promotor do espetáculo desportivo, conforme o grau de risco determinado para cada evento desportivo, o que sucedeu no jogo em concreto”.

As revistas pessoais, aquando da entrada nos recintos desportivos, visam prevenir a entrada de objetos proibidos e perigosos no recinto de jogo, contribuindo para a segurança de todos os participantes no evento desportivo, independentemente da sua condição”, pode ler-se na nota emitida pela PSP.

A força de segurança pediu ainda que os adeptos se desloquem “para os respetivos recintos com maior antecedência relativamente à hora de início” dos eventos desportivos.

Na quinta-feira, vários adeptos do Sporting, mais concretamente nas zonas em que estão situadas as claques do Sporting, foram minuciosamente revistados na entrada para o Estádio José Alvalade, inclusive tendo lhes sido solicitado que retirassem o calçado.