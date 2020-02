Os serviços secretos norte-americanos avisaram o Congresso de que a Rússia está a interferir na campanha eleitoral de 2020 para ajudar a reeleger o presidente americano, Donald Trump, estando a agir inclusivamente nas primárias do partido democrata — de onde sairá o candidato que vai defrontar o atual presidente. A informação foi divulgada esta quinta-feira pelo New York Times, que cita várias fontes ligadas ao processo, sob anonimato.

A informação terá sido divulgada à Comissão de Serviços Secretos da Câmara dos Representantes, numa reunião realizada há uma semana, por Shelby Pierson, responsável por um departamento destinado a centralizar todas as informações sobre a segurança eleitoral norte-americana. Segundo Pierson, o objetivo da Rússia é garantir a reeleição do presidente norte-americano.

Trump, claro, não gostou. No dia seguinte à reunião na Câmara dos Representantes, o presidente norte-americano apressou-se a repreender duramente o diretor interino de Inteligência Nacional (responsável pelas 17 agências da comunidade de serviços secretos norte-americanos), Joseph Maguire, por permitir que a informação fosse incluída na reunião, alegando que os democratas usariam essa informação contra ele. De acordo com o New York Times, Maguire foi chamado à Casa Branca e Trump terá dito que ficou particularmente aborrecido com o facto de Pierson ter dado aquelas informações na presença de alguns congressistas em particular — nomeadamente o democrata Adam Schiff, que se destacou no processo de impeachment do presidente norte-americano.

Russia is aiding President Trump in the 2020 election, intelligence officials told lawmakers. Trump complained Democrats might exploit the news. https://t.co/Ej8lO5LJ9d

O democrata Adam Schiff também não se ficou e comentou o caso no Twitter, acusando o presidente norte-americano de estar a pôr em causa o combate à interferência nas eleições. “Confiamos nos serviços secretos para informar o Congresso sobre ingerências externas nas nossas eleições. Se as notícias se confirmarem, e se o Presidente estiver a interferir nesse combate, está mais uma vez a pôr em risco os nossos esforços para travar a intromissão externa”, escreveu o congressista norte-americano naquela rede social.

We count on the intelligence community to inform Congress of any threat of foreign interference in our elections.

If reports are true and the President is interfering with that, he is again jeopardizing our efforts to stop foreign meddling.

Exactly as we warned he would do. https://t.co/viSBlnA1nb

