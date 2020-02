No próximo dia 3 de Março, em pleno Salão de Genebra, a Nissan e a Italdesign preparam-se para mostrar ao público, bem como aos seus potenciais clientes, o novo GT-R50.

A produção do modelo será limitada a 50 unidades, como que a justificar o preço mais elevado que exige em troca. Mas a Nissan afirma que ainda há unidades livres para os compradores que preferem esperar para ver.

O trabalho da Italdesign a rejuvenescer o GT-R é mais que evidente 6 fotos

O GT-R50 é uma versão estilizada, integralmente desenhada pelos estilistas da Italdesign, do popular desportivo da Nissan, o GT-R. Mantém tudo o que o desportivo japonês tem de bom, do motor 3.8 V6 biturbo cheio de alma (mas ainda assim acessível) ao sistema 4×4 extremamente versátil e capaz de ser adaptado a cada tipo de utilização e de condutor. Apesar de ser com todas as ajudas electrónicas desligadas que o desportivo da Nissan revela todo o seu potencial…

Espera-se uma asa traseira activa, destinada a conferir ao desportivo menos apoio aerodinâmico em recta e mais apoio em curva 5 fotos

Se o GT-R é proposto por cerca de 150 mil euros na versão Nismo de 600 cv, mesmo num país como o nosso em que a fiscalidade o penaliza devido às suas elevadas emissões de CO 2 , o novo GT-R50 arranca nos 990.000€, um salto enorme que apenas tem justificação no estilo e na exclusividade, devido à reduzida produção.

As especificações finais do GT-R50 só serão divulgadas em Genebra, mas sabe-se que o motor 3.8 V6 biturbo viu a sua potência ser elevada para 720 cv, o que deverá fazer maravilhas à capacidade de aceleração do desportivo, sendo de esperar surpresas em termos de apêndices aerodinâmicos e, no limite, uma asa traseira activa.