O treinador do Moreirense, Ricardo Soares, afirmou neste sábado que a equipa vai “lutar até à exaustão pelos três pontos” na receção ao Santa Clara, no domingo, em jogo da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Vamos jogar contra uma equipa que está num excelente momento, tem quatro vitórias consecutivas, é defensivamente forte, marca muitos golos de bola parada e sofre poucos golos. Mas, estamos preparados para o jogo e queremos ganhar”, disse Ricardo Soares.

O treinador dos vimaranenses disse que o Moreirense vai ser “igual a si próprio” e lembrou que a sua equipa “também está moralizada” e a jogar um “futebol positivo e dinâmico, ofensivo e sempre em busca da vitória”.

“Não vamos fugir das nossas responsabilidades, jogamos em casa e queremos ganhar pelos nossos adeptos merecem tudo“, referiu o técnico da equipa de Guimarães.

Ricardo Soares apontou que “neste momento a equipa está preparada para jogar fora e em casa” e frisou que, apesar das “dificuldades óbvias e inerentes à competição”, o grande objetivo é conseguir a manutenção “o mais rápido possível”.

“A equipa está mais preparada para vencer e lutar até à exaustão pelos três pontos. O Moreirense é uma equipa competitiva, que faz da capacidade de trabalho o seu ADN. Sabemos da responsabilidade que é manter o clube ma I liga. Trabalhamos muito diariamente. Tudo fazemos para que equipa seja eficaz e demonstre qualidade domingo após domingo”, concluiu o técnico, na conferência de imprensa de antevisão do encontro.

O Moreirense, 14.º classificado com 23 pontos, recebe o Santa Clara, que segue em oitavo lugar com 29, no domingo, às 15:00, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, num jogo que vai ser arbitrado por Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.