9 cartazes para Marega, 9 quilómetros de Alex e o azar de um eterno '9' (a crónica do FC Porto-Portimonense)

“Como irmãos”. O mote foi dado pelo próprio clube através das redes sociais, o prolongamento foi pensado pelos adeptos. O encontro até podia valer um regresso ao primeiro lugar do Campeonato à condição porque o Benfica joga apenas esta segunda-feira em Barcelos mas, mais do que a posição na tabela classificativa, tinha o significado especial de ser o primeiro de Moussa Marega no Dragão depois de ter saído de campo em Guimarães por ouvir insultos racistas nas bancadas. Se a Liga, a Federação e até o governo tinham colocado o caso do maliano no topo das prioridades, o FC Porto estava também no topo dessa mensagem. Dentro e fora de campo.

Logo no início da transmissão televisiva, a pouco mais de meia hora do apito inicial, as câmaras iam apanhando tudo o que estava relacionado com o número 11 dos azuis e brancos, o grande foco desde início. “Não ao racismo”, dizia a primeira cartolina devidamente plastificada com as imagens de Marega e Pepe. “Força Marega”, dizia uma outra com a imagem central do avançado acompanhada por outra com “Estamos contigo” e várias fotografias de mãos e crianças brancas e negras de mãos dadas ou abraçadas. E mais uma, com uma frase em francês para o maliano, de alguém que levou para o Dragão uma máscara de Marega. E ainda mais uma, que juntava duas cartolinas brancas e castanhas com “Marega sou teu fã, dá-me a tua camisola. Martim”.

Mais uma ronda, muitas mais mensagens. “Foste o primeiro a fazer a diferença”, dizia uma mensagem em francês. “Marega, dá-me um abraço”, segurava uma menina mais perto da zona do túnel de acesso aos balneários, “Marega dá-me a camisola” lia-se ali pouco ao lado. “Hoje tem golo de Marega”, referia uma outra folha A4, recordando a frase do avançado do Flamengo Gabigol. Se todos os jogadores e árbitros entraram com uma t-shirt amarela que dizia “Não ao racismo, à xenofobia, à violência e à intolerância”, o foco das bancadas estava especialmente centrado no maliano que, após dessa decisão no jogo da última jornada no Minho, assumiu à rádio francesa RCM tudo o que sentiu antes, durante e depois da partida. E estes foram apenas nove exemplos que se multiplicavam pelo estádio.

Foi muito mais difícil, realmente senti-me uma m****, foi uma grande humilhação para mim. Tocou-me bastante. Gostava que o jogo tivesse parado, gostava que o árbitro e a Liga tivessem uma outra atitude. Uma coisa são os slogans contra o racismo, outra é a ação que se passa todos os dias. Isso é só para tirar fotografias, mais nada. O que diria se pudesse falar com o presidente da República? Seria um honra e podia dizer-lhe o que senti ao ser insultado daquela forma. Não gostei mesmo nada de sentir aquele ódio, fiquei muito desiludido”, contou em entrevista na segunda-feira.

Mesmo tendo voltado aos golos em Guimarães, Marega teve um jogo apagado e previsível contra o Portimonense, quase como se aquilo que lhe aconteceu tivesse retirado a explosão que o define como jogador. No entanto, Marega não está só. Pelo contrário. E aqueles nove cartazes supracitados tiveram prolongamento nos nove quilómetros percorridos durante o jogo por Alex Telles, que vestiu a capa de herói e mascarou as dificuldades do FC Porto contra um conjunto algarvio bem organizado por Paulo Sérgio. Foi a ferros, com uma grande penalidade falhada por Jackson Martínez em cima do intervalo, mas valeu os mesmos três pontos aos azuis e brancos que, pelo menos por 24 horas, serão líderes da Liga quando há duas semanas estavam a sete pontos.

Apesar da densidade competitiva por causa da Liga Europa, e mesmo depois de ter admitido fazer algumas trocas na equipa, Sérgio Conceição foi com tudo e lançou apenas Otávio na equipa inicial, relegando Wilson Manafá (que teve muitas culpas no segundo golo dos germânicos) para o banco. Foi com tudo mas não entrou com tudo: num desenrolar vagaroso de lances nos minutos iniciais, foi preciso chegar a homenagem das bancadas ao 11.º minuto a Marega com a tarja “Somos todos Marega” nos Super Dragões, com muitos aplausos ao maliano, para o FC Porto despertar e fazer num curto lapso de tempo cinco remates, um dos quais perigoso por Corona (14′).

[Clique nas imagens para ver os melhores momento do FC Porto-Portimonense em vídeo]