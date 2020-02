Pela direita, pela esquerda, a bombear bolas, a arriscar nas bolas paradas. Os minutos passavam e o FC Porto começava a ficar sem recursos para apresentar perante a boa organização defensiva do Portimonense. O empate sem golos, que iria quebrar a série dos azuis e brancos como a única formação a marcar em todos os encontros do Campeonato, começava a parecer uma inevitabilidade até que Alex Telles encheu-se de fé. Literalmente. E aquele pontapé que muitos não arriscariam num contexto tão complicado acabou por valer três pontos.

A presença dos suplentes nas primeiras imagens de festa em grupo à volta de Alex Telles espelha bem o significado do golo do brasileiro a três minutos do final (o que valeu mesmo um cartão amarelo a Wilson Manafá, que por sua vez ainda levou um raspanete de Sérgio Conceição), que conseguiu ainda um outro dado a título individual que seria complicado de prever no início da temporada: à 22.ª jornada, o lateral brasileiro é o melhor marcador do FC Porto no Campeonato com oito golos, além de cinco assistências e participação em 28% das finalizações.

Em paralelo, o FC Porto não só manteve o registo 100% vitorioso nas receções ao Portimonense em 20 jogos como teve um prémio tardio para aquele que foi o encontro com mais remates na Primeira Liga. Por isso, no final, foi Alex Telles a tomar a palavra como confidenciaria mais tarde na zona de entrevistas rápidas, onde chegou ainda a arrumar o terço que teve na mão após o encontro e a tossir de quando em vez, como já tinha acontecido quando Sérgio Conceição e Nelson Puga lhe foram dar os parabéns após o último apito de Hugo Miguel.

⌚️90' FCP 1-0 PSC ????????Alex Telles chega aos 10 golos nesta temporada, nas três anteriores tinha marcado 11 pelos dragões. ⚠️O defesa brasileiro é o melhor marcador do ????FC Porto na ????????Liga NOS 19/20 com 8 golos pic.twitter.com/3YvYcvinzL — playmakerstats (@playmaker_PT) February 23, 2020

“Como disse na roda, o golo não foi só meu. Estava toda a gente, o estádio todo a acreditar até ao fim. Sabíamos que este jogo ia ser difícil, porque aqui no Dragão as equipas vêm sempre com tudo e fecham-se muito. Agora estamos em primeiro lugar e dedico este prémio ao Marega. Esta semana foi complicada, por isso esta vitória é para o Marega. No intervalo o mister falou comigo e pediu-me para me chegar mais à frente e fui feliz”, referiu o brasileiro numa flash interview onde recebeu o prémio de Melhor do Jogo da SportTV depois de ter feito um sinal de desculpas a uma adepta que lhe pedia a camisola (que entretanto trocara) com um cartaz na bancada.

⌚️Apito final: FCP 1-0 PSC ????????Alex Telles é o 6.º defesa azul e branco que marca 8+ golos numa temporada da ????????Liga Portuguesa:

12 ????????Geraldão (90/91)

11 ????????Demol (89/90)

8 ????????Carlos Manuel (64/65)

8 ????????João Pinto (91/92)

8 ????????Zé Carlos (94/95)

8 ????????Alex Telles (19/20) pic.twitter.com/BJoqE2Ig6f — playmakerstats (@playmaker_PT) February 23, 2020

⌚️Apito final: FCP 1-0 PSC ⚠️Os últimos três golos fora da área de ????????Alex Telles foram todos de bola corrida. ????????Alex Telles garante a vitória ao ????FC Porto pela 3.ª vez:

2018 Belenenses SAD [F]

2019 Boavista [F]

2020 Portimonense [C] pic.twitter.com/Tf4mVckHeZ — playmakerstats (@playmaker_PT) February 23, 2020

“Ansiedade? Confesso que sim. Há aquele cansaço porque não é fácil jogar três a quatro dias mas quem joga num clube gigante como o FC Porto tem de estar habituado a isso. Mas digo, nós não somos melhores nem piores do que há umas semanas. Vamos fazer de tudo para terminar na frente do Campeonato”, salientou o internacional sul-americano que marcou pela terceira vez de bola corrida fora da área, acrescentando: “Estamos aqui para fazer o clube ganhar todas as competições. Hoje dormimos no primeiro lugar e não o queremos largar nunca”.

⌚️Apito final: FCP 1-0 PSC ????????Alex Telles é o jogador do ????FC Porto mais influente na ????????Liga NOS 19/20:

????8 golos (melhor marcador da equipa)

????5 assistências (2.º)

????28% de participação em golos da equipa (1.º) pic.twitter.com/JP7w3kckgP — playmakerstats (@playmaker_PT) February 23, 2020

“Foi um jogo difícil, como nós esperávamos e esperamos sempre adversários difíceis. Hoje jogaram de forma um bocadinho diferente, jogaram com uma equipa bastante alta também. Defensivamente tiveram sempre muito atentos e consistentes, apesar de nós, na primeira parte, termos três ou quatro ocasiões para fazer golos e quando se faz golo, nestas situações, as coisas ficam diferentes. Tentei mudar alguma coisa, a partir do banco, e penso que de certa forma resultou. Criámos algumas situações para podermos definir melhor e concluir melhor, o golo apareceu, ganhámos e o mérito é dos jogadores, só deles. É de louvar o esforço deste grupo de trabalho”, resumiu Sérgio Conceição no final do encontro. “Não é uma questão de ansiedade, a equipa quer muito ganhar e quer muito estar em primeiro no final do campeonato, agora é sempre melhor estar à frente. Não dependemos de nós, fizemos o nosso trabalho e o nosso jogo”, completou o técnico azul e branco.