O habitual efeito “bola de neve” no futebol voltou a chegar ao Wolverhampton, depois da goleada na Liga Europa frente ao Espanyol. Diogo Jota, autor de mais três golos (já tinha acabado assim a fase de grupos com o Besiktas, naquele que foi o hat-trick mais rápido de sempre da competição) e considerado melhor jogador da semana pela UEFA, foi associado ao Manchester United. Rúben Neves, que marcou o golo da jornada com um remate de fora da área de primeira, surgiu de novo nas notícias como um antigo alvo de Manchester City e Liverpool. A formação mais portuguesa de Inglaterra dá nas vistas na Europa. Depois da Europa, queria dar nas vistas em Inglaterra.

Depois do triunfo em casa com o Manchester City após uma grande reviravolta consumada nos instantes finais, o conjunto de Nuno Espírito Santo chegou a espreitar lugares mais altos na classificação mas uma série de apenas uma vitória e três empates em sete jogos desde o desaire com o Liverpool no último encontro de 2019 fez com que a equipa perdesse gás na Premier League. No entanto, e beneficiando da “embrulhada” que existe entre o quinto e o 11.º lugares, o regresso aos sucessos na receção ao último classificado Norwich permitiria uma subida à condição ao sétimo/oitavo posto, a um ponto do Tottenham de Mourinho – o adversário na próxima ronda.

Com Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho e Diogo Jota no onze inicial (Rúben Vinagre, Pedro Neto e Daniel Podence começaram no banco), até foi o Norwich a fazer os primeiros remates no Molineux Stadium mas, quatro dias depois, voltou a aparecer o herói do momento: Diogo Jota, que já não marcava na Premier League desde o bis ao Brighton a 8 de dezembro e que não festejava em casa para a prova desde abril, inaugurou o marcador logo aos 19′ e fez também o 2-0 em cima da meia hora de jogo, numa altura onde os Wolves já dominavam.

10 – Diogo Jota has scored 10 goals in his last 12 appearances in all competitions – he has only scored in four of those games, netting more than once on each occasion (two braces, two hat-tricks). Buses. pic.twitter.com/tp5lBQUNbM — OptaJoe (@OptaJoe) February 23, 2020

7 – Wolves' Diogo Jota has netted seven goals in his last seven home games across all competitions, including four in his most recent two. Catalyst. pic.twitter.com/Ul72nsJzq6 — OptaJoe (@OptaJoe) February 23, 2020

Diogo Jota já tinha alcançado um feito notável na passada quinta-feira no confronto com a equipa da Catalunha, fazendo três golos noutros tantos remates e aumentando a eficácia de 100% contando com o encontro que fechou a fase de grupos da Liga Europa com o Besiktas: cinco golos nos últimos cinco remates tentados. Agora, contas feitas, o internacional português conseguiu marcar cinco golos em pouco menos de 100 minutos, provando em números a grande semana que atravessa… e fazendo apenas duas tentativas contra o último classificado do Campeonato para chegar a esse registo. Mais: o avançado marcou sete golos nos últimos sete jogos em casa. Esticando um pouco mais, dez golos nos derradeiros 12 encontros, os melhores números em Inglaterra.

Diogo Jota has attempted five shots in the last 72 hours across all competitions: ⚽️

⚽️

⚽️

⚽️

⚽️ Are you watching, Erling Haaland? pic.twitter.com/16aOpxXM2m — Squawka Football (@Squawka) February 23, 2020

Logo a abrir o segundo tempo, Diogo Jota continuou endiabrado e acabou por originar o terceiro golo dos Wolves, com um remate ao poste da baliza de Tim Krul que o atento Raúl Jiménez aproveitou depois para fazer a recarga e apontar o 3-0. Se o Norwich não parecia ter grandes argumentos para dar a volta, pior ficou com esse golo no arranque da metade final, o que levou mesmo Nuno Espírito Santo a poder fazer algumas poupanças e a tirar Jota logo aos 64′ (entrou Pedro Neto) para aquela que foi a grande ovação da tarde. Até final, Rúben Vinagre e o “poupado” Adama Traoré ainda entraram mas não mais o resultado voltou a funcionar, com o Wolverhampton a subir ao oitavo lugar com 39 pontos, a um de Sheffield United e Tottenha, a dois do Manchester United (que venceu o Watford com golo e assistência de Bruno Fernandes) e a cinco do Chelsea.