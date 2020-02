Segundo a polícia de Wayland, cidade pequena com apenas 15.000 habitantes a 35 km de Boston, um grupo de jovens decidiu roubar dois Urus de um stand da marca, crime que teve lugar em Wayland e terá acontecido pelas 03h00 da madrugada, altura em que disparou o alarme do Herb Chambers, o concessionário da Lamborghini daquela região do estado de Massachusetts. Os jovens roubaram dois Urus, um preto e outro branco, o primeiro já com matrícula e o segundo ainda com as chapas do stand. Faziam-se acompanhar por alguns amigos a bordo de um Chevrolet Cruze.

One of the crashed Lamborghinis has a Herb Chambers placeholder plate, the other a regular Massachusetts plate. @boston25 pic.twitter.com/wP7T5yX1cM — Michael Henrich (@MichaelHenrich) February 18, 2020

Dado o alarme, foram vislumbrados pela polícia num cruzamento de Wayland, parados os três, lado a lado num semáforo. Perante a aproximação da autoridade, os meliantes do Cruze optaram por render-se, mas os condutores dos dois Urus preferiram fugir, aproveitando a superior potência do SUV desportivo, como se tratasse de mais um desafio no Car Thief 6.

NEW: Third car towed away from crash in Malden, two reportedly stolen Lamborghinis left behind. @boston25 https://t.co/S7EPBSAfHf pic.twitter.com/FmoWXSwRRs — Michael Henrich (@MichaelHenrich) February 18, 2020

Não se sabe como nem porquê, mas passadas duas horas, um Kia Soul terá travado para um semáforo vermelho, na cidade vizinha de Malden, e os dois Lamborghini não, embatendo o Urus preto na traseira do Kia, para depois ser ele mesmo embatido pelo SUV italiano branco.

Os miúdos abandonaram os Lamborghini e fugiram do local a pé, mas estão identificados, pelo que será uma questão de tempo até serem confrontados com os problemas que causaram.

Enquanto isto, os dois Lamborghini regressaram ao concessionário, não ao stand de exposição mas sim à oficina, onde requerem alguma atenção antes de voltar a deslumbrar os potenciais clientes. Preferencialmente, daqueles que os querem levar durante as horas do expediente e depois de devidamente pagos…