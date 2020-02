“O Bloco de Esquerda e algumas pessoas do Partido Socialista estão muito preocupados com um eventual veto de Marcelo Rebelo de Sousa”. É assim que o comentador Marques Mendes descreve a reação dos dois partidos de esquerda à possibilidade de o Presidente da República vir a vetar o diploma final relativamente à eutanásia que saia da Assembleia da República, uma posição que diz ter sido explícita num “artigo do líder parlamentar do Bloco de Esquerda” e em “outros textos daquele setor” a pressionar. “Isto significa fraqueza”, diz o comentador da SIC. “Dão uma imagem de insegurança e de nervosismo.”

Para o antigo líder do PSD, o tema da eutanásia deveria ser referendado. Mas “as probabilidades de ser aprovado são muito baixas”, explica, porque PS, Bloco de Esquerda e PCP “fogem dos referendos como o diabo da cruz” e Rui Rio “quer evitar um referendo”, porque a sua posição difere da da maioria dos seus deputados.

“Esta matéria vai ser resolvida é mesmo no Tribunal Constitucional. Ninguém sabe quando, nem se vai ser pela mão do Presidente ou por outra via, mas vai ser no Tribunal Constitucional”, prevê o comentador.

Negociações “muito bem encaminhadas” para a compra da posição de Neeleman na TAP

Sobre a mais recente troca de galhardetes entre David Neeleman, accionista privado da TAP, e o ministro da tutela, Pedro Nuno Santos, por causa da distribuição de prémios de gestão, Marques Mendes entende que “foi uma semana de guerra aberta”. Em causa está a entrevista de David Neeleman ao Observador na semana passada, em que este garantia que os prémios de gestão vão continuar a ser pagos, mesmo que a empresa tenha prejuízos: “Todas as companhias pagam prémios de desempenho, é a fórmula consagrada em todo o mundo para gerir quadros de forma mais eficiente. De resto, a TAP sempre pagou prémios e nos últimos 41 anos só deu lucro uma vez. E pagava prémios quando era 100% pública e isso nunca foi um problema”.

No Parlamento, alguns dias depois, Pedro Nuno Santos criticava a decisão dizendo que “é uma falta de respeito para com a esmagadora maioria dos trabalhadores da TAP e para com os portugueses” e garantia que “foi dito à TAP que não permitiremos a atribuição de prémios”, tendo em conta os prejuízos de 100 milhões de euros.

Marques Mendes defende que, neste braço de ferro, o Governo tem razão: “Numa altura em que TAP previa lucros e passa a ter milhões de prejuízo, não faz sentido distribuir prémios. É do bom senso”. Mas deixa uma certeza: “Alguém fica desautorizado se houver distribuição de prémios. Ou fica a gestão privada da TAP ou fica o ministro”. E o caso pode escalar, avança o comentador: “Se a gestão privada da TAP for por diante, provavelmente o accionista do outro lado convoca uma Assembleia Geral para pedir a destituição da Comissão Executiva da TAP“.

Para o comentador da SIC, o ministro também tem razão ao apontar a diferença entre o que administração da TAP previa e o que acabou por apresentar, quer em 2018 quer em 2019. Foram declarações de Pedro Nuno Santos no International Club of Portugal onde disse: “O orçamento da TAP que a Comissão Executiva apresentou ao Conselho de Administração para 2018 e para 2019 previa lucro. Aquilo que nós tivemos não foi um desvio qualquer, de lucro para mais de 100 milhões de euros de prejuízo”. O comentador da SIC coloca-se ao lado do ministro, neste argumento, e conclui: “Vai ser difícil este casamento durar muito tempo!”.

Nessa lógica, Marques Mendes voltou a lembrar “as negociações entre o senhor Neeleman e uma grande companhia aérea europeia para a venda da sua posição na TAP” e a garantir que agora essas negociações “não apenas existem, estão muito bem encaminhadas. Falta acertar alguns detalhes, por exemplo, se sai só ele ou se sai também o accionista português”, disse o comentador.

Embora não o tenha referido explicitamente, em causa estarão as negociações com a alemã Lufthansa que, ao que o Observador apurou junto de fonte conhecedora do processo, estará articulada com a norte-americana United Airlines, ambas pertencentes ao grupo Star Alliance, a que a TAP também pertence. Um interesse que foi já divulgado pelo Expresso em setembro do ano passado. Agora pode mesmo estar à beira de se concretizar a compra da posição de David Neeleman que é accionista da transportadora via consórcio Atlantic Gateway. Na entrevista ao Observador, o CEO da TAP admitia que para fazer da empresa uma “companhia sólida” havia duas opções em cima da mesa, incluindo, “encontrar um parceiro estratégico, na Europa ou nos Estados Unidos”.