A Câmara Municipal de Lisboa entregou esta segunda-feira uma viatura ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) que garantirá a expansão de cuidados domiciliários para as freguesias de Arroios e Misericórdia, que ainda não tinham cobertura.

Numa nota enviada às reações, a autarquia realça que esta medida, no âmbito do projeto “Lisboa Cuida em Casa”, vai permitir ao SNS aumentar em 90 vagas os seus serviços de cuidados continuados domiciliários, colmatando 30% das necessidades de vagas.

Além de fazer chegar estes cuidados a duas novas freguesias, a entrega da nova viatura permitirá o “reforço das carências de vagas nas freguesias de Marvila, Olivais e Parque das Nações”, lê-se na mesma nota.

Posteriormente, está prevista a disponibilização de uma linha direta para cuidadores informais estarem em contacto com enfermeiros do centro de saúde, assim como obras de adaptação no domicílio para utentes com dificuldades de mobilidade.

O objetivo é “tornar as intenções institucionais eficientes e eficazes”, privilegiando a resposta domiciliária em detrimento da institucionalização, refere o município.

“Assim, conseguiremos aumentar a capacidade de prestação de cuidados às pessoas em situação de dependência, aos cuidadores e às respetivas famílias, que, pela sua situação de saúde ou por problemas mistos de saúde e sociais, requerem cuidados no domicílio, de caráter temporário ou permanente e que reúnam condições que lhes permitam permanecer no domicílio”, salienta a Câmara de Lisboa.