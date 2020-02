(em atualização)

Um carro atropelou algumas dezenas de pessoas na cidade alemã de Volkmarsen, durante um desfile de carnaval, depois de contornar uma barreira de segurança. Alguns dos feridos serão crianças que participavam nas festividades, de acordo canal de televisão Deutsche Welle.

Segundo as autoridades locais o condutor do carro, um alemão, já foi identificado e detido.

No socorro, estão envolvidos vários veículos de emergência e ainda um helicóptero.

BREAKING: Car plows into crowd in German town of Volkmarsen, injuring at least 15 people mainly kids, the driver has been arrested, motive not known. pic.twitter.com/PNdOGTOSpB — News_Executive (@News_Executive) February 24, 2020

Nas imagens divulgadas nas redes sociais é possível ver a confusão gerada no local e ainda muitas pessoas mascaradas. Segundo algumas testemunhas no local, o condutor conduziu durante mais de 30 metros atropelando as pessoas que participavam no desfile ao início da tarde desta segunda-feira, mantendo a velocidade.

A polícia local já confirmou através do Twitter a detenção do condutor do veículo, embora ainda não avance com nenhum motivo para o que aconteceu. “A investigação está em andamento”, escrevem as autoridades na publicação.