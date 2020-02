*em atualização

A Huawei apresentou esta segunda-feira novos equipamentos mesmo com o Mobile World Congress (MWC), o maior evento de smartphones do mundo, cancelado por causa do coronavírus. A empresa chinesa lançou a partir de Barcelona, onde deveria decorrer o evento, o novo telemóvel topo de gama dobrável, o Mate XS, que vai custar 2.500 euros, novos tablets, computadores portáteis MateBook e routers (os aparelhos que permitem ter internet sem fios nas casas). Já a Sony aproveitou o dia para, através da internet, anunciar o Xperia 1 II, o seu novo topo de gama.

Richard Yu, o presidente executivo da Huawei, subiu a palco para falar do novo Mate XS o smartphone dobrável com ecrã de 8 polegadas quando desdobrado (6,38 polegadas dobrado), da empresa chinesa. Este modelo de telemóvel é o sucessor do Mate X, o telemóvel dobrável da Huawei que foi anunciado em 2019 no MWC, mas nunca chegou a ser lançado no mercado ocidental.

O Mate XS tem o novo processador Kirin 990 5G feito pela marca (resumidamente: é muito rápido e permite conectar-se a redes 5G) e, segundo a Huawei, este componente faz deste o smartphone o mais rápido a nível de conectividade. Quanto ao sistema operativo, o Mate Xs utiliza o Android 10, com EMUI, o software que da marca que adiciona as suas funcionalidades e modo de funcionamento ao Android. O Mate XS tem 8GB de memória RAM e 512GB de memória interna e, ao contrário do antecessor que foi disponibilizado apenas na China, vai ser “vendido globalmente” a partir de março, disse Richard Yu.

À semelhança dos anos anteriores, a Huawei utilizou este evento de fevereiro para revelar portáteis MateBook, os seus computadores que utilizam o software Microsoft com um design bastante semelhante aos MacBook, da Apple, e um tablet, o MatePad Pro, o produto com que quer concorrer com o iPad Pro (também tem um design semelhante).

Andrew Garrihy, diretor global de produto da Huawei, afirmou no evento que 2020 é o “ano que esperavam”. A empresa afirmou no evento que está a apostar no seu software próprio e está a investir milhares de milhões de dólares na investigação destes produtos. Desde 2019 que Huawei tse virou para esta nova aposta para poder colmatar a falta de programas da Google — a empresa está impedida de lançar grande parte dos produtos Android, o sistema operativo da Google, devido ao embargo dos EUA.

Sony divulga o Xperia 1 II, o sucessor do Xperia 1

Em 2019, a Sony divulgou o Xperia 1. Agora, em 2020, a empresa japonesa aproveitou esta altura em que devia estar a decorrer o MWC para anunciar o Xperia 1 II. O novo smartphone tem um ecrã OLED de 6,5 polegadas que suporta imagens 4K HDR e um formato 21:9 (mais esguio) para se ver filmes (uma característica dos smartphones da Sony).

O smartphone tem um processador Snapdragon 865 (dos mais rápidos, atualmente), 8GB de memória RAM e até 256GB de capacidade de memória interna. A Sony promete que a capacidade da bateria, de quatro mil miliampéres, promete ser suficiente para mais de um dia de utilização normal. À semelhança de equipamentos anteriores, o Xperia 1 II tem resistência IP68 para ser resistente à água e poeiras. O smartphone vai ser lançado no mercado durante a Primavera.