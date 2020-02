Cerca de 20 famílias residentes em construções clandestinas na Quinta da Parvoíce, em Setúbal, foram notificadas para abandoná-las, segundo o pároco local, mas o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) diz não prever demolições que envolvam realojamentos.

O pároco da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, na Bela Vista, disse esta segunda-feira à Lusa que as famílias foram notificadas para abandonar até esta segunda-feira as casas através de editais colocados nas construções clandestinas, porque iriam ser demolidas. O padre Constantino Alves, que fez a denúncia pública da ameaça de despejo, advertiu que, entre os moradores sob ameaça de despejo, “há duas pessoas que estão em tratamento oncológico e uma deficiente motora” e defendeu a necessidade de se encontrarem soluções para o realojamento das famílias em causa.

Constantino Alves deu como exemplo o caso que ocorreu há cerca de cinco anos com 55 famílias que viviam em condições semelhantes nas instalações da antiga unidade industrial Mecânica Setubalense.

A situação dos moradores na antiga Mecânica Setubalense acabou por ser resolvida com o realojamento de todas as famílias em casas desabitadas do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, mediante o pagamento de rendas sociais”, disse Constantino Alves.