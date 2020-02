Já foram identificados os veículos que participaram na homenagem não autorizada às vítimas do trágico acidente na Segunda Circular, revelou a subcomissário Ana Carvalho da Polícia de Segurança Pública (PSP). Em declarações ao Observador, as autoridades confirmam a presença de 150 viaturas — havia mais carros estacionados em estações de serviço próximas do local — e cerca de 500 pessoas na paralisação do fim de semana.

A identidade dos participantes nessa paralisação ainda não é conhecida, ressalva a subcomissária Ana Carvalho. A identificação das viaturas acontece através das matrículas, o que permite saber com facilidade quem são os proprietários dos veículos, mas não quem os conduzia naquele momento. Essa é uma tarefa mais complexa, prossegue a PSP, que vai exigir uma maior investigação que pode resultar em condenações por crime.

Segundo a subcomissária, muitos dos carros que participaram na homenagem não autorizada a Nuno Martins, Tino de Sousa e Júnior Costa —os três homens que perderam a vida após circularem a alta velocidade na Segunda Circular — não tinham registo, nem a inspeção em dia e as matrículas que apresentavam já estavam canceladas.

Além disso, os registos das autoridades permitiram apurar que alguns dos veículos identificados na paralisação já tinham estado envolvidos em situações em que o condutor não tinha carta ou estava a conduzir sob o efeito de álcool, por exemplo.

Todos os proprietários destas viaturas vão ser notificados e receberão contra-ordenações isoladas do episódio do último fim de semana. Quando a investigação terminar, os participantes identificados também serão multados pelo envolvimento na homenagem não autorizada; e possivelmente pelo lançamento de balões com luzes LED no interior, que podem ter atrapalhado a circulação aérea na região próxima ao aeroporto.

Embora não tenham sido encontradas matrículas assinaladas como pertencentes a carros com alterações de características — uma prática comum nas corridas ilegais em que as três vítimas tinham participado —, a PSP desconfia que houvesse veículos modificados no local, porque as testemunhas da homenagem dizem ter ouvido sons de motor e de escapes tipicamente emitidos por carros transformados.

“Atingem as velocidades da F1”, diz PSP sobre corridas ilegais

Os jovens que morreram neste acidente grave filmara-se a circular a 300 quilómetros por hora numa estrada onde a velocidade máxima permitida é 80 quilómetros por hora; e tinha acabado de participar numa corrida ilegal. Esta manhã, em entrevista à Rádio Observador no programa Direto Ao Assunto, o subintendente da Divisão de Trânsito da PSP Virgílio Sá já tinha explicado que há “centenas de casos identificados anualmente”.

O subintendente Virgílio Sá diz que “o grande problema” destes fenómenos é o chamado tunning, isto é, a transformação de veículos para participação em corridas: “É um fenómeno que está em crescendo” e pode violar o artigo 291 do Código Penal português, referente à “condução perigosa de veículo rodoviário”, algo que pode resultar em pena de prisão até três anos ou em multa. É neste crime que o tunning se enquadra, mas apenas “se colocar em perigo a vida ou integridade física de outrem; ou um valor patrimonial elevado”.

Apesar de as corridas ilegais serem um fenómeno comum em Portugal — e de tanto os locais e as datas em que ocorrem serem muitas vezes conhecidos — o subintendente Virgílio Sá insiste que as autoridades agem “essencialmente a montante” disso: “Uma corrida ilegal na Ponte Vasco da Gama, em que os veículos atingem 250 a 300 quilómetros por hora, usam velocidades que atingem as da Fórmula 1, praticamente”, descreveu o subintendente da PSP.

É por isso que “as polícias também não podem potenciar o risco que existe”, prosseguiu Virgílio Sá referindo-se à possibilidade de os agentes agirem no momento em que essas corridas ilegais ocorrem com, por exemplo, uma perseguição aos envolvidos. “Numa perseguição, quando alguém se sente perseguido por um veículo de polícia, tenta por todos os meios a fuga. Quando estamos a falar de uma zona urbana, isso aumenta o perigo exponencialmente”, justifica. Qualquer intervenção deve ser com fiscalização ou após a corrida, quando não houver um perigo tão significativo para o agente e para os cidadãos.

Segundo o subintendente da Divisão de Trânsito, a polícia mantém uma lista dos locais propícios a corridas ilegais. Em Lisboa são, por exemplo, o Eixo Norte-Sul, o Parque do Rio Trancão (Expo) ou o Avenida Santo Condestável. Questionado sobre se, sabendo das atividades nesses locais, a polícia não pode agir preventivamente, Virgílio Sá responde: “A nossa preocupação não é só esta. Há muitas situações que colocam em perigo a segurança rodoviária”.