Isabel dos Santos partilhou neste domingo, na sua conta do Twitter uma notícia de há três anos em que se afirma que Portugal é o país mais racista da Europa. A filha de José Eduardo dos Santos mais não escreve do que o título do artigo do semanário Sol, publicada a 3 de maio de 2017, quando o pai ainda era Presidente de Angola: “Portugal está entre os países mais racistas da Europa”.

Portugal está entre os países mais racistas da Europa: https://t.co/rF8IS5iMGp — Isabel Dos Santos (@isabelaangola) February 23, 2020

A publicação, que já foi partilhada por 49 pessoas, mereceu vários comentários, alguns pouco simpáticos, como por exemplo, o de um utilizador chamado Cat: “Que tristeza. O seu post, claro. Porque investiu tanto em neste país racista? E já agora, porque tinha tantos portugueses nos quadros das empresas angolanas? Estou a perguntar para um amigo.”

Que tristeza. O seu post, claro. Porque investiu tanto em neste país racista? E já agora, porque tinha tantos portugueses nos quadros das empresas angolanas? Estou a perguntar para um amigo. — Cat (@CatVR) February 24, 2020

Outros comentários, como a de Joaquim Costa, não perdem a oportunidade para relembrar que Isabel dos Santos viu Portugal congelar as suas contas bancária: “Informação publicada em 2017 pela Sapo. Mana bela tweeta coisa nova. Tipo: Portugal congelou os bens de Isabel dos Santos , coisas assim ya”.

Informação publicada em 2017 pela Sapo. Mana bela tweeta coisa nova. Tipo: Portugal congelou os bens de Isabel dos Santos , coisas assim ya — Joaquim Costa (@EngJoaquimCosta) February 24, 2020

Depois de, em janeiro, Isabel dos Santos ter feito, quase diariamente, publicações no Twitter relativas a notícias sobre os seus negócios ou sobre Angola, em fevereiro diminuiu significativamente a sua atividade nesta rede social — fez apenas seis tweets.

Esta contenção terá surgido depois de o pai lhe ter pedido para ser mais discreta nestas plataformas, e de o Presidente de Angola, João Lourenço, ter recusado negociar o levantamento do arresto dos seus bens e contas num processo em que é arguida por alegada gestão danosa e desvio de fundos, enquanto dirigiu a petrolífera estatal Sonangol em troca da devolução de cerca de mil milhões de euros que alegadamente desviou do erário público angolano.