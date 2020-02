A cadeia britânica de supermercados Tesco vai lançar pensos rápidos com uma maior variedade de tons de pele para refletir a diversidade racial do país, avança a BBC.

Por todas as lojas Tesco no Reino Unido, vão surgir três tons: claro, médio e escuro. Os novos pensos rápidos vão permitir ao cliente escolher o tom que melhor se adequa à sua pele. Segundo a BBC, a empresa afirma que esta iniciativa é uma resposta a um fenómeno que se tornou viral nas redes sociais. Dominique Apollon, membro do grupo de defesa da igualdade racial dos EUA “Race Forward” escreveu um tweet a dar conta da experiência de usar pela primeira vez um penso rápido do seu tom de pele.

O tweet recebeu mais de 500 mil likes, foi partilhado mais de cem mil vezes e suscitou uma conversa com milhares de comentários de todo o mundo. Um dos empregados da Tesco alertou a empresa para o que se estava a passar.

It's taken me 45 trips around the sun, but for the first time in my life I know what it feels like to have a "band-aid" in my own skin tone. You can barely even spot it in the first image. For real I'm holding back tears. pic.twitter.com/GZR7hRBkJf

— Dominique Apollon (@ApollonTweets) April 19, 2019