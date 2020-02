Há quem acredite que a Terra é plana e tente prová-lo através de experiências que comprovem que o planeta é um disco com o Ártico no centro, rodeado pela Antártida, que nos impede de cair borda fora. Michael Hughes, ou “Mad Mike”, foi mais longe e fabricou um foguete caseiro. O terraplanista de 64 anos morreu no sábado, na Califórnia, a tentar alcançar o objetivo de subir 1.500 metros acima do nível do mar e demonstrar que a Terra não é redonda, avançou o Science Channel, que filmou o lançamento.

“Michael ‘Mad Mike’ Hughes morreu tragicamente durante uma tentativa de lançamento do seu foguetão caseiro. Os nossos pensamentos e orações durante este período difícil vão para a sua família e os seus amigos. Sempre foi o seu sonho realizar este lançamento e o Science Channel esteve lá para documentar a sua jornada”, escreveu o canal que pertence ao grupo Discovery Channel na sua conta de Twitter. O evento foi filmado para ser integrado na nova série do canal “Homemade Astronauts”.

Michael 'Mad Mike' Hughes tragically passed away today during an attempt to launch his homemade rocket. Our thoughts & prayers go out to his family & friends during this difficult time. It was always his dream to do this launch & Science Channel was there to chronicle his journey pic.twitter.com/GxwjpVf2md — Science Channel (@ScienceChannel) February 23, 2020

No vídeo que já correu as redes sociais é possível observar o lançamento do foguete, numa zona de deserto próxima da residência de Hughes, em Barstow, a 180 quilómetros de Los Angeles. Segundos depois, um paraquedas sai do foguete, que muda de direção e acaba por cair, levantando uma nuvem de poeira. O momento foi captado e partilhado na rede social Twitter pelo jornalista Justin Chapman.

“Mad Mike Hughes acabou de se lançar num foguete a vapor e ter um acidente. Provavelmente não sobreviveu”, escreveu o jornalista.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f — Justin Chapman (@justindchapman) February 22, 2020

Segundo escreve a CNN, Hughes e um amigo construíram um foguete movido a vapor e o sonho era vir um dia a desenvolver um foguete que o lançasse a cerca de 100 quilómetros acima da superfície terrestre. A identidade do terraplanista não foi inicialmente identificada pelas autoridades, que apenas disseram que um homem morreu na sequência de um acidente com um foguete. O caso está agora a ser investigado.

Esta não foi a primeira vez que o terraplanista utilizou um foguete caseiro para cumprir o seu objetivo. Em 2018, “Mad Mike” já tinha tentado a proeza, mas falhou e acabou por ter um acidente que deu início à sua fama.

O acontecimento tem gerado revolta nas redes socias e os internautas já se manifestaram em relação à morte do terraplanista e ao papel do Science Channel, exigindo que o canal seja investigado e responsabilizado.

Sigh.. Genuine question: who with the big brain at the science channel thought it was a good idea to do this? How else but complete disaster did they think this would end up as? Was there no one there sciencey enough to tell them that this wouldn't work? — Shangori (@ShangoriGannos) February 23, 2020

Someone should investigate you for your role in assisting and encouraging what was a suicide. — Sarah Parcak (@indyfromspace) February 23, 2020

Enabling and exploiting a man willing to risk his life in a desperate quest for fame, that's some good science there guys — Andy Chalk (@AndyChalk) February 23, 2020