Apesar da permanente tensão entre as forças russas e as dos EUA, desde a Guerra Fria, o juízo e bom-senso têm aconselhado a alguma contenção em relação a um possível confronto militar, o que o planeta agradece. Porém, se os generais tentam agir de forma responsável, nem sempre os militares de patente mais baixa abraçam estes princípios.

Este é o U.S. Oshkosh M-ATV americano, que empurrou o veículo militar russo para fora de estrada, quando este tentou romper o comboio que circulava através da Síria 5 fotos

Vem isto a propósito de uma troca de galhardetes que ultrapassa os limites do bom-senso, entre um veículo militar americano e outro russo, em plena estrada aberta ao público. O acontecimento teve lugar no norte da Síria, próximo da fronteira com a Turquia, na passada quarta-feira. Só que, em vez de envolver mísseis, canhões e ogivas nucleares, meteu apenas pára-choques, portas e guarda-lamas.

O veículo militar russo, o Russian GAZ Tigr, tentou ultrapassar os outros veículos que circulavam em comboio e foi lembrado das suas obrigações por parte de um veículo americano 3 fotos

As imagens deste invulgar encontro entre figadais adversários foram recolhidas por uma câmara de vídeo a bordo de uma viatura particular, que partilhava a estrada com os veículos militares americano e russo. Os soldados de Trump deslocavam-se no que parece ser um U.S. Oshkosh M-ATV, enquanto os homens de Putin circulavam a bordo de um modelo similar, o Russian GAZ Tigr.

O desentendimento não teve a ver com uma ultrapassagem mais ousada ou qualquer manobra que ofendesse a polícia síria, mas sim uma tentativa dos russos em romper o comboio que atravessava o país, com o veículo americano a impedir que tal acontecesse de forma algo “musculada”. Felizmente, de acordo com o Moscow Times e o Task & Purposes, não foram disparados tiros.