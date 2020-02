O atropelamento de segunda-feira num desfile de Carnaval em Volkmarsen, na Alemanha, fez 52 feridos, incluindo 18 crianças, anunciou esta terça-feira a polícia da região. “Há 18 crianças entre as vítimas (…) 35 pessoas estão em tratamento hospitalar e outras 17 foram tratadas em ambulatório e já saíram do hospital”, disse a polícia local na sua conta na rede social Twitter.

Entre os hospitalizados está Maurice P., de 29 anos e nacionalidade alemã, o autor do atropelamento. Com antecedentes por delitos de alteração da ordem pública, o suspeito ainda não foi interrogado devido aos ferimentos que sofreu no atropelamento.

A justiça alemã abriu um inquérito por “tentativa de homicídio” visando o condutor.