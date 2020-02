Mais de 2000 figurantes desfiliaram esta terça-feira pelas ruas do centro de Loures para dar cor e alegria ao corso de Carnaval, que mistura o som brasileiro do samba com a tradição da região saloia.

Duendes, palhaços, índios, ‘cleópatras’ e piratas foram alguns dos adereços escolhidos pelos vários grupos que participaram no desfile, que este ano teve o lema “É Segredo”.

Para tal, alguns dos figurantes vestiram-se a preceito e apresentaram-se no corso à procura do Wally e com o segredos da civilização maia.

A abrir o corso, que contou com 15 carros alegóricos, estava um grupo de cabeçudos, que depois davam seguimento aos milhares de figurantes que, ao som de muito samba, percorreram as ruas do centro de Loures e nem a chuva, que começou a cair ao meio da tarde, os fez desmobilizar da folia do carnaval.

Sónia era uma das figurantes e este ano o Carnaval teve para si um significado diferente, por ser porta bandeira de um dos grupos.

Sónia contou à Lusa que escolheu ser porta bandeira para assinalar o seu 40.º aniversário: “Faço 40 anos e quero festejar de uma maneira diferente, já que gosto tanto do Carnaval e é assim que eu quero festejar”, disse.

Também animados estavam os milhares de foliões que assistiram ao desfile e que visitaram a cidade de Loures, estando muitos deles mascarados, principalmente as crianças.

Três mulheres, com cerca de 70 anos, que são do concelho de Loures e todos os anos vêm ao Carnaval mascaradas, este ano escolheram fatos de banho ‘vintage’ por disfarce.

“Costumo vir todos os anos ao Carnaval de Loures. É muito bonito, é muito alegre e não há violência”, disse à Lusa Maria do Carmo.

Segundo a organização do Carnaval, passaram este ano por Loures para assistir aos corsos cerca de 150 mil pessoas, designadamente 70 mil no domingo e 80 mil hoje, afluência que aumentou em relação ao ano passado.

O presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares, fez à Lusa “um balanço muito positivo” da edição deste ano do Carnaval.

“Este ano tivemos um corso ainda maior com cerca de 2.200 figurantes, com um grande colorido nos fatos, com um grande cuidado nestes fatos, e a cidade de Loures está cheia de gente num Carnaval que se afirma cada vez mais num dos maiores do país”, realçou Bernardino Soares.

O presidente da Câmara referiu que o Carnaval é “um dos maiores eventos” do concelho e chama centenas de milhares de pessoas à cidade de Loures.

“A nossa perspetiva é que continue a evoluir e já estamos a pensar no próximo ano com a associação do Carnaval para se ter mais espaço, mais grupos e mais figurantes”, frisou.

Segundo o autarca, a Câmara fez um investimento de apoio financeiro de 50 mil euros, à associação que organiza o Carnaval, além do investimento próprio de logística e outros custos de cerca de 100 mil euros.