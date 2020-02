*Em atualização

Hosni Mubarak, antigo presidente do Egipto, morreu esta terça-feira, avança a Al Jazeera. Tinha 91 anos. O ex-líder egípcio esteve à frente dos destinos do país entre 1981 e 2011, quando renunciou ao cargo na sequência da Primavera Árabe.

Mubarak morreu no hospital militar Galaa, no Cairo, onde estava internado há um mês na sequência de uma operação. Fonte familiar citada pela Agência Frace-Presse disse que o funeral vai ser organizado pela presidência egípcia.

Os anos de Mubarak no poder foram criticados pela existência de casos de corrupção e falta de capacidade para combater a pobreza no país. O egípcio chegou a ser condenado em 2011 pela morte de manifestantes que levaram a que tivesse de renunciar ao cargo, mas foi absolvido em 2014.

Os últimos anos do antigo presidente do Egipto foram passados na sua mansão, no bairro de Heliopolis, no Cairo. Antes de 2017, estava detido num hospital devido a doença prolongada.