Soma e segue: aos 37 anos, Lenine Cunha, o atleta mais medalhado de sempre do desporto adaptado, continua a prolongar o seu enorme legado e conquistou mais dois ouros, desta vez nas provas de triplo salto e de pentatlo do Campeonato do Mundo de Atletismo Adaptado que está a decorrer na cidade polaca de Torun.

Campeão do Mundo ao Pentatlo, termino o dia com 2 Ouros , tenho 37 anos mas continuo aqui … e só tenho uma coisa a dizer :

" A persistência pode transformar o falhanço numa extraordinária Vitória… https://t.co/v8ceDcncuS — Lenine Cunha (@lenine_cunha) February 25, 2020

Depois de ter ganho a prova de triplo salto com 12.62, à frente do espanhol Fernando-Batista Restituyo, Lenine Cunha venceu também o pentatlo com o total de 2.604 pontos, deixando o francês Daniel Royer (2.435) e o espanhol Nicolas-Castillejos Barrera (2.125) nas posições seguintes do pódio, ganhando o salto em comprimento e os 1.000 metros e terminando em segundo no lançamento do peso, nos 60 metros e no salto em altura.

Campeão do Mundo ao Pentatlo, termino o dia com 2 ouros. Tenho 37 anos mas continuo aqui … e só tenho uma coisa a dizer: ‘A persistência pode transformar o falhanço numa extraordinária vitória’. Obrigado a todos pelo apoio, amanhã é um novo dia”, escreveu na sua conta do Instagram.

De referir que Lenine Cunha, num currículo recheado de pódios nas principais competições, conquistou um bronze no salto em comprimento nos Jogos Paralímpicos de Londres, em 2012; um ouro (2015, triplo salto), uma prata (2011, salto em comprimento) e um bronze (2013, salto em comprimento) em Campeonatos do Mundo ao Ar Livre de Atletismo Adaptado; e uma prata (2014, salto em comprimento) e dois bronzes (2012 e 2016, ambas no salto em comprimento) em Europeus ao Ar Livre de Atletismo Adaptado.

Em março de 2019, no seguimento de quatro pratas (triplo salto, pentatlo, estafeta 4×200 metros e salto em altura) e dois bronzes (60 metros barreiras e salto em comprimento), o atleta português contava já com 205 medalhas conquistadas num longo currículo, o maior no âmbito do desporto adaptado mundial. “30 anos de carreira. 205 Medalhas Internacionais. 79 ouros, 66 pratas, 60 bronzes em Campeonatos do Mundo, da Europa e Jogos Paralímpicos, e um Troféu de Melhor Atleta do Mundo. ‘Se não sonhas ser capaz de voar, nunca tirarás os pés do chão’. Obrigado por todo o apoio que tenho recebido”, escreveu nessa altura na página do Facebook.

Além de Lenine Cunha, a participar também no pentatlo, a Seleção Nacional está representada neste primeiro dia de Mundiais de Pista Coberta com Ana Filipe (triplo), Sandro Baessa, Carlos Freitas e Carlos Lima (400 metros), Solange Martins (400 e 1500 m), Cristiano Pereira e Luís Pimentel (1500 m). Estão ainda presentes na Polónia até dia 28 Afonso Roll, Cláudia Santos, Domingos Magalhães e Joana Silva.