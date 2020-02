Em atualização

O portal e-fatura está em baixo desde o início da noite. Diversos contribuintes estão queixar-se nas redes sociais de que não conseguem aceder ao portal devido a um problema do sistema informático da responsabilidade da Autoridade Tributária.

Estes problemas informáticos verificam-se precisamente no último dia do prazo definido pela Autoridade Tributária para os contribuintes validarem as faturas com despesas dedutíveis no IRS.

Aquele momento de adulto em que queres verificar faturas para o IRS e não consegues entrar no Portal das Finanças. Aí Governo Governo… A dificuldade de contratar técnicos para isto funcionar plenamente. — Kévin Cruz (@photokevincruz) February 25, 2020

A confirmação das faturas no portal e-fatura é um passo essencial para a entrega da declaração anual do IRS, já que sem a validação das mesmas as referidas despesas poderão não ser aceites pela Autoridade Tributária, logo não poderão configurar deduções no IRS do respetivo contribuinte.

Há vários motivos para que as faturas fiquem a aguardar esta validação e uma delas tem a ver com o facto de haver empresas (como as grandes superfícies, por exemplo) com vários códigos de atividade económica (CAE) junto da Autoridade Tributária o que impede o sistema informático de as classificar como sendo de educação, saúde, restauração ou despesa geral familiar, entre outras possibilidades.

Deixaram tudo para o último dia, não foi? Portal das Finanças em baixo…https://t.co/NUCXJg1zPV — Bancada de Leão ???? (@bancadadeleao) February 25, 2020

Nesta situação, terá de ser o contribuinte a associar a fatura à tipologia de dedução no IRS correspondente uma vez que a Autoridade Tributária não tem forma de saber se esta titula uma despesa de saúde, de livros escolares, de refeições ou de outro tipo de bens.

O Observador contactou o Ministério das Finanças mas ainda não obteve uma resposta até à publicação desta peça.