O treinador Steven Gerard recusou esta terça-feira o favoritismo do Rangers para seguir para os oitavos de final da Liga Europa de futebol, depois do triunfo sobre o Sporting de Braga, por 3-2, na primeira mão dos 16 avos.

Questionado sobre se a vantagem mínima trazida de Glasgow dá favoritismo à sua equipa, Steven Gerard notou que sabe que o Rangers vai “ter pela frente 90 minutos muito difíceis: temos uma pequena vantagem, mas não nos consideramos favoritos”, disse.

O técnico do Rangers disse ter “muito respeito” pelo Sporting de Braga.

“Vamos jogar contra uma equipa fantástica, que está em excelente forma, temos de estar prontos para jogar. Vamos tentar ser coesos defensivamente e também um perigo constante para o Braga, não vamos jogar na expectativa. No primeiro jogo, tivemos alguns problemas, mas depois organizámo-nos e retificámos algumas situações, fomos uma equipa combativa, criámos ocasiões e marcámos”, disse.

Na passada quinta-feira, o Rangers recuperou de uma desvantagem de dois golos e, com três golos em 15 minutos, bateu os minhotos por 3-2.

“A este nível, os erros pagam-se caro, mas os golos do Braga não resultaram de erros individuais, o primeiro foi um excelente golo e o segundo foi uma ótima jogada coletiva. Não os culpo, mas penso que podíamos ter feito um melhor trabalho defensivo”, disse.

Do jogo da primeira mão, para Steven Gerard, “surpreendente foi só ter havido cinco golos, podia ter sido um 5-4, um 4-3 ou 5-5, ambas as equipas tiveram muitas oportunidades para marcar e estiveram muito fortes ofensivamente”.

O antigo internacional inglês considerou que “o nível de pressão é o mesmo para as duas equipas, ambas vão querer passar e estar nas últimas 16 equipas da prova”.

“Qual a estratégia para amanhã [quarta-feira]? Não seria muito inteligente falar da minha estratégia para o jogo, vão ver depois”, disse.

Steven Gerard revelou que Borna Barisic já treinou na segunda-feira e está disponível para o jogo, ao contrário do avançado colombiano Morelos, habitual titular, mas que está castigado e é baixa certa nos escoceses.

Sentado ao lado do treinador, o guarda-redes Alan McGregor disse esperar um jogo difícil e destacou a “organização” como fator chave para o sucesso.

“A organização é um fator muito importante, primordial, temos o nosso plano para implementar em 90 minutos. Temos de estar atentos durante todo o jogo para sermos eficazes e vamos ter em contra o resultado da primeira mão para conseguirmos o apuramento”, disse.

O veterano guardião escocês (38 anos) frisou a “capacidade” do Rangers de virar o resultado na primeira mão, depois de ter estado a perder por 2-0.

“Apesar do resultado não ser de feição, as coisas não estavam a correr bem, mas continuámos a acreditar e as coisas surgiram”, disse.

Os minhotos recebem o Rangers no Estádio Municipal de Braga, na segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, a partir das 17:00 de quarta-feira, num jogo que vai ser arbitrado pelo sueco Andreas Ekberg.