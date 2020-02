A paixão pelo cinema de Luís Moya vive em paralelo com as suas funções como repórter de imagem em televisão. “Um dia gostava de me dedicar a 100% ao cinema, só não o faço por questões monetárias”, começa por explicar em entrevista ao Observador.

O realizador, que estudou cine-vídeo na Escola Superior Artística do Porto e na Escola de Artes Saint-Lukas em Bruxelas, tem desenvolvido alguns projetos de cinema independente onde a ficção e o documentário se fazem notar. Em 2013 realizou o seu primeiro documentário “Mia mia Sudan taman taman”, rodado no Sudão durante o referendo da independência do Sudão do Sul, onde mostra “o lado humano e feliz de uma guerra civil”. O trabalhou mereceu o Prémio Cinema Português Fantasporto, sendo também distinguido no Farcume – Festival Internacional de Curtas-metragens de Faro.

Motivado pelo reconhecimento do seu trabalho, Luís estava à procura de um tema para um próximo projeto. Encontro-o durante um almoço numa esplanada perto da Avenida dos Aliados. “A conversa foi interrompida por uma voz rouca acompanhada por uma guitarra desafinada”, conta. A curiosidade levou-o a ir ter com o músico de 50 anos e de óculos de sol, acabando mesmo por cantar com ele sentado no chão um tema dos Pink Floyd. “Era uma figura entre o Jorge Palma e o Bob Dylan, estava a fazer aquilo feliz, sem vergonha”, recorda.

Seguiram-se longos passeios pela cidade em busca de artistas que ganham a vida a dar música aos outros, de forma livre e completamente espontânea. “Procurei conhecer músicos que estão na rua pura e dura, não aquele turista que vem ganhar uns trocos e tem uma vida confortável.”

O processo demorou cinco anos. “Não foi fácil entrar no mundo deles, a maioria são muito desconfiados, pensam logo que nos estamos a aproveitar.” Depois de muitas horas de conversa e alguns copos pagos em esplanadas, o realizador ganhou a confiança de seis músicos, chegou mesmo a visitar os quartos onde vivem e a conhecer o seu passado. “O primeiro com quem me cruzei junto aos Aliados, por exemplo, pisou os grandes palcos nos anos 80 e partilhou o top de vendas com os Xutos & Pontapés. Hoje está na rua.”

A intenção do realizador passava partilhar os desabafos destas pessoas, mostrar como vivem e o que os levou a cantar ou a tocar nos passeios. “Quis retratar a vida deles além do seu aspeto. Por cantarem na rua com uma caixa de sapatos à frente, muitos consideram-os pedintes, mas no fundo estão a fazer aquilo que gostam de uma forma livre, tal como eu.”

Uns tocam há duas décadas a céu aberto no Porto, outros quase nunca estão sóbrios, mas todos se conhecem e lutam pelo melhor local. “Por vezes o álcool e as drogas são o grande refugio para essas pessoas”, garante Luís Moya, que usou covers e originais cantados por estes artistas para marcar as sequências de um filme cuja maioria dos planos partem da sua experiência em sair à rua com uma câmara na mão.

Em 93 minutos, o realizador, que também aparece no ecrã, garante estar espelhada a relação próxima que teve com os seis protagonistas, bem como uma cidade que “irá desaparecer daqui a uns anos”. Luís Moya já está a rodar o seu próximo documentário nas Bahamas e espera terminá-lo ainda este ano. Até lá, o circuito de exibição de “Por detrás da moeda” está a cargo da produtora Filmógrafo, sendo que a sua estreia está marcada para o próximo sábado, dia 29, no Fantasporto, no Teatro Rivoli, Porto. A 40ª do festival termina a 8 de março.