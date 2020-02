Dezenas de pessoas quiseram prestar homenagem a uma das três vítimas mortais do acidente na 2ª Circular, ocorrido na passada sexta-feira, e juntaram-se à porta do Cemitério dos Prazeres, esta tarde, onde foi realizado o funeral. As motas chegaram a entrar mesmo dentro do cemitério durante o cortejo fúnebre.

No final da cerimónia, amigos da vítima, alguns em motas e outros a pé, acabaram por cercar um carro da PSP e afrontar os agentes. No vídeo é possível ouvir os insultos dirigidos à polícia e ver também as forças de segurança a recuar, ao mesmo tempo que são cercadas por vários homens. Um dos polícias tira, inclusivamente, a arma do coldre, continuando a ser confrontado por vários civis que o encostaram ao carro.

Os três amigos morreram na madrugada de sexta-feira num acidente brutal na 2ª Circular.