(Artigo em atualização)

Nuno Mendes, também conhecido como Mustafá ou Musta, líder da Juventude Leonina, foi o último a falar à tarde na 34.ª sessão do julgamento do caso de Alcochete. Foi o último pela ordem, foi o primeiro pelo peso que teve no que disse. Se dúvidas ainda existissem, as suas declarações voltaram a demonstrar como um momento de clivagem entre fações distintas da Juventude Leonina e dos tão falados (e questionados) casuais também ajuda a explicar a invasão à Academia. Antes, sobrou o sentimento de injustiça. E não demorou a manifestar o mesmo pela medida de coação de prisão preventiva, tendo no último bloco onde estão também os jornalistas cerca de 20 pessoas como nunca antes se tinha visto neste julgamento à exceção talvez da primeira sessão no Tribunal de Monsanto. “Antes de mais quero dizer que não me revejo nesta confusão. O que aconteceu aqui é uma vergonha. Desculpe, são nove meses, muita coisa… Desde o primeiro interrogatório os indícios são sempre os mesmos…”, arrancou.

– Não vá por aí, até percebo o que diz mas está aqui para falar dos factos… Melhor ou pior, todos têm a sua medida de coação…

– Mas quais factos?

– Os factos que estão na acusação…

– Sim, é por causa disso estou aqui…

“Sou presidente da Associação Juventude Leonina desde 2011, sempre com o Daniel Samico como vice. Fernando Mendes? Tinha um bom relacionamento mas não tinha nada a ver com o staff nem com a direção, só com o merchandising da marca. Depois o Gustavo Tavares era a pessoa que estava à frente do material, da parte do merchandising e também fazia parte do staff. O Tiago Silva [Bocas] também era do staff, tinha a parte da bilhética. O Valter Semedo estava ali, andava ali mais com a gente, mais comigo, ajudava nas coreografias, era uma pessoa próxima de mim. O Emanuel Calças era chefe de núcleo de Leiria e ajudava no staff do material, faixas, bandeiras”, explicou sobre alguns dos arguidos do caso e a ligação que os mesmos tinham à claque.

– Não esteve na Academia.

– Antes estivesse…

– Sabia desta deslocação?

– Não.

– Está no grupo Exército Invencível, no grupo dos chefes de núcleos… Aí começava a ser comentada já com alguma agressividade a questão dos resultados…

– Não li, não reparei nem tive acesso a isso. Não me apercebi porque não fui ao jogo da Madeira. Até vou contar o que se passou

– …

– Há dez anos que vou à Madeira. Estava a jogar à moeda, no café. Fiquei no café. A única vez que vejo o Fernando, o Tiago e o Valter é por causa dos bilhetes para esse jogo. Aliás, ainda bem que o Valter se lembrou porque o William ainda não pagou esses tais quatro bilhetes que queria para a final da Taça…

– Mas isso agora não interessa…

– Já tinha bebido um pouco a mais, já vinha da noite anterior. Acabou o jogo, cheguei ao meu apartamento, fiquei sem bateria. O que apareceu na TV, no aeroporto, não teve o impacto naquela altura que teve três dias depois, quando se viu. Senhora doutora, foi o que vi. No dia a seguir, na segunda-feira, passei pelo mercado para ir buscar uns maracujás, vou para o aeroporto e é aí que vejo o Fernando [Mendes], o Bruno Jacinto, o presidente da Mesa, o…

– Mas vamos a factos, vá lá…

– O Fernando Mendes disse-me que o Acuña lhe tinha faltado respeito, que a mãe dele tinha morrido há pouco tempo. Para mim era uma coisa pessoal, quando entramos no avião aquilo morreu para mim, completamente.

– E falou com o presidente Bruno de Carvalho?

– Isso não tem pés nem cabeça, essa coisa de ele me ter dito o façam o que quiserem…

– E soube da ida às garagens nessa noite do jogo?

– Ouvi falar depois, sim. Mas só depois.

– Mas há aqui uma mensagem do Samico a dizer ‘Carga’ num grupo…

– Senhora doutora, se está aí… Não sei precisar, veja lá que nem tinha ideia dessa mensagem… O líder da Juventude Leonina não teve conhecimento nem deu ordens. Nem percebo isso.

– Tem de me ouvir, há muita gente a envolver o seu nome, se não fosse assim o senhor não estava aí…

– Não vejo razão nenhuma para essas mensagens, nada do que se passou é normal. Não é normal, em dez anos com o Samico concentrávamo-nos, falávamos como uma direção e era sempre assim, como uma Associação. Por isso é que não estou a perceber, ele não falou comigo!

“Cheguei às quatro e meia, cinco a Lisboa. Passei, peguei a minha filha, fui para a casa na Charneca e desliguei. Desliguei-me de todo. A operação Jamor começava na quinta-feira, depois era sexta e sábado até domingo, o dia do jogo. Estava de rastos. Quando é família é família, não estou para ninguém, quem me conhece sabe que é sempre assim. Não foi só ali, é em todos os jogos”, acabou de contar em relação do regresso da Madeira após o jogo com o Marítimo, antes de começar a abordar o dia 15 de maio, da invasão. “Na terça-feira, dia 15, acordei para comer uma canja da Cristina, voltei a dormir e ela depois acordou-me para olhar para o que estava a dar na TV. Mensagem no Nuno Torres para almoçar nesse dia? Nem estou a perceber essa mensagem à exceção de uma coisa de uma carrinha da Juventude Leonina não tinha intimidade comigo para isso”, resumiu.

– Falemos agora da reunião que houve na Casinha…

– A famosa reunião de dia 7 de abril…

– Como é que isso aconteceu?

– É uma reunião marcada por mim mas não por causa do Bruno de Carvalho, foi por causa dos problemas internos da Juventude Leonina e tudo o que passou em Madrid. Autocarros partidos, detidos, um no hospital. Tanto que fiquei em Madrid. Ele aparece ali por causa dos posts mas ainda hoje nem sei o que é isso. O jogo com o Atlético numa é quinta, fui um dos últimos a vir. O Samico deu-me conta dos problemas que se passaram, dos autocarros etc. e recebo um telefonema do André Geraldes, que não soube como tinha conhecimento da reunião, a dizer que o presidente queria ir dar explicações porque estava a ser contestado. Só me inteirei disso aí, estava-me borrifando para os posts do presidentes, só me preocupava o que se tinha passado em Madrid.

– Era normal?

– Haver reuniões nossas? Sim. Aquela reunião os elementos sabiam que era sobre a Juventude Leonina, só uma hora e meia antes é que disse que o presidente ia. Já lá estava. Chegou e disse ‘Eu resolvo as coisas assim, estou aqui, cada um pergunte o que quiser’. Só me inteirei de tudo na sexta e passou-me ao lado, uma hora e meia antes é que me deram um feedback de tudo e passei a palavra ao presidente. Depois aquilo descambou um bocado…

– Explique-me o que é ‘descambar tudo’.

– No entender do presidente, aquele post não era motivo para haver qualquer coisa mas que se fosse por isso pedia desculpas. Mas a arrogância, a maneira como falava, como mandava calar… Houve um que lhe disse ‘Não me manda calar, quem me manda calar é o meu líder’. Depois estava com o pé no bar, o Elton Camará até lhe disse que aquilo tinha 43 anos, que ali não era o clube… Não sei como é que ele não levou umas pingas ali. Ou melhor, foi porque eu não permiti. Foram 20 minutos ali, depois a dizerem ‘Eu sou mais sportinguista, não eu sou mais’… As pessoas queriam saber se havia problemas com a equipa, com o Jorge [Jesus], o que se passava ali mas a revolta maior das pessoas era o post. Houve uma pessoa lá, entre 50 ou 60, 40 pessoas a representar núcleos, que disse ‘Temos de ir à Academia’ mas passou ao lado, ficou logo fora de questão…

“Não seria a primeira vez que a Juve Leo ia à Academia mas no meu entender não havia razão nenhuma para ir, era para apoiar no domingo, com o P. Ferreira. Não perdemos com o Costa da Caparica nem com o Arrentela, perder 2-0 com o Atlético não é nada do outro mundo. Não tinha também noção do que se passava nas internets. Havia tantos problemas mas a questão da equipa não era nenhum deles”, argumentou, antes de falar também da chamada feita pelo então presidente a meio de uma reunião com os jogadores, nessa altura.

“Isso é completamente mentira, da maneira como ouvi… Que eu liguei para ele… Não pode valer tudo, desculpe! Porque é que ia ligar? Não sei porquê é que inventou isso como uma outra, que disse que tinha falado comigo dia 15 ou 16, a seguir ao que aconteceu na Academia. Bruno de Carvalho ligou-me nesse dia. Foi na sexta-feira, quando vim de Madrid. Tinha acabado de chegar e ele liga-me. Foi qualquer coisa assim ‘Está aqui uma m**** ou este filho da p*** a dizer que eu te mandei fazer isto e aquilo, estás em voz alta’. Até pensei ‘Está tudo maluco’. Disse que não, que era mentira. Eu próprio fiquei parvo com tudo aquilo. Estava a minha mulher ao meu lado e tudo. Não era comum, não era normal haver algo assim. Tinha relação com os jogadores, almoçava com os jogadores… Não sei ainda hoje o que se passou em abril naquele clube…”, explicou.

– Qual era a relação que tinha com Bruno de Carvalho?

– Uma relação de presidente para presidente.

– Era de presidente do Sporting para presidente da Juventude Leonina, portanto.

– Não votei no Bruno de Carvalho, votei no Couceiro [nas eleições de 2013, as primeiras ganhas por Bruno de Carvalho]. Não gostava dele, ele ganha as eleições e sabia que tinha estado no jantar do outro candidato…

– E qual era o problema?

– Foi o que pensei, pronto agora é ele o presidente. E foi isso que ele disse: ‘Gostes de mim ou não gostes de mim, sou o presidente do Sporting Clube de Portugal’. E eu disse: ‘Eu sou o presidente da Juve Leo’. Hoje vejo que estava enganado. Na minha opinião, teve tudo para ser o melhor presidente do Sporting, deu tudo. Apanhei quatro presidentes ali. Ele conseguiu dar um impulso ao Sporting e gostava da forma como trabalhava. E digo isto mas logo no primeiro mês imputou meio milhão de euros à Juventude Leonina, o meio milhão do incêndio na Luz [no dérbi de 2011, na bancada reservada aos adeptos visitantes]. Estavam lá mais de quatro mil adeptos do Sporting, dois mil da Juve Leo, nenhum foi identificado mas a fatura foi para nós…

– Mas como era a relação?

Era só quando tínhamos reuniões. Por exemplo, quando ele quis juntar as claques todas na superior Sul, sendo que duas passavam da superior Norte para lá.

Sílvia Pires voltou depois a falar de mais algumas comunicações trocadas nos grupos do Whatsapp, antes de ser o próprio Nuno Mendes a interromper e a fazer mais uma vez a sua defesa. “A explicação por causa dessas mensagens todas é que foram dez anos de trabalho por água abaixo. Foi um abuso de poder, sem o meu consentimento, nunca esperei isso deles. Com total desconhecimento, ainda hoje não tenho explicação…”.

– Mas não achou estranho?

– Claro, estranho e grave. Aquilo que se passou em 24 horas… Acordo e tenho o mundo em cima de mim. Passadas 24 horas tenho o mundo em cima de mim. Soube pela TV do que tinha acontecido, a Cristina acordou-me e foi assim que vi. Não tenho explicação para nada, ainda hoje não sei o que aconteceu. Uma coisa tenho a certeza: um dia vou saber tudo o que se passou porque se alguém estiver por trás de tudo isto não está preso, não o vejo aqui. Estes amigos aqui, não conheço metade deles [apontando para a zona dos arguidos]. Há coisas que para mim não batem certo. Ainda hoje estou para saber como é que o Valter e o Bocas entraram ali…

– Mas alguém que é descrito como terror, pacificador, estava a dormir a sesta e sente-se injustiçado…

– Muito, muito, sou o mais injustiçado de todos! Não sei como é que o Bocas e o Valter entraram naquilo e se deixaram ir, se deixaram levar. Ainda me está na cabeça. Permitiram que acontecesse e foram naquilo…

A juíza presidente voltou depois a um tema (e um par de perguntas) já habitual neste julgamento do caso de Alcochete: os casuais. Mesmo sem referir nomes, Nuno Mendes foi um pouco mais longe da descrição tipo que tem sido feita por testemunhas e arguidas e, mais uma vez, admitiu os próprios problemas internos que esse grupo terá causado no seio da própria Juventude Leonina, incluindo nas bancadas de Alvalade – sendo que o Observador sabe que o que aconteceu em Madrid, por exemplo, também teve a ver com essas mesmas clivagens.

– Senhor Nuno Mendes, a pergunta da ordem: o que é isto dos casuais?

– Tive vários problemas com os casuais. A Juve Leo não se identifica com essas ideologias. Já perceberam aqui que…

– Sim, já sei, vestem de preto…

– Têm uma maneira de pensar que resolvem as coisas pelos confrontos, uma mentalidade de hooliganismo como há pela Europa. É a mentalidade deles, vivem no mundo deles e sou contra isso. Eu não sou assim, não venho para aqui dizer que vestem de preto… Tive vários problemas com eles, com violência e tudo, uma vez tive de varrer uma bancada, por isso é que há uma música que fala sobre o racismo…

– E o Valter tinha alguns amigos que eram casuais?

– Por isso é que se calhar está aqui, quis seguir o caminho dele…

– Mas leu essas mensagens?

– Era uma aposta minha para o futuro da Juventude Leonina mas deu um passo maior do que a perna. Quis pensar pela cabeça dele… Já havia ali um clima em que ele quis seguir um caminho dele porque era mal empregado. O Tiago bateu com a cabeça, seguiu outro caminho. Foi dar nisto e no meio disto sou eu que estou aqui há nove meses, sem saber ler nem escrever…

Nuno Mendes falou depois sobre as idas anteriores de elementos da claque à Academia do clube, em Alcochete. “Desde que sou líder da Juventude Leonina, todos os anos vamos lá uma vez. Falava diretamente com o André Geraldes, ligava e ficava logo tudo tratado. Com o Bruno Jacinto como Oficial de Ligação aos Adeptos já era mais o Samico porque era preciso emails, autorizações etc.. No dia em que fomos à Academia pela última vez, estava tudo combinado com o André Geraldes e quando estamos a chegar ele diz que o presidente não autoriza. Foi como das outras vezes. Ainda fui ao segurança, disse ‘Oh jovem, não há aí nenhuma autorização?’. Nisto aparece o Jorge Jesus, a perguntar o que queríamos. Respondi que era preciso falar com os jogadores porque andava tudo às guerras e perguntei se podíamos entrar para falar. Disse-me assim: ‘Dá-me cinco minutos’. A verdade é que estivemos duas horas na ala profissional. Ninguém nos veio buscar à portaria, foi o Ricardo Gonçalves [chefe da segurança] que foi a meio do caminho e disse que só podiam ir três ou quatro. Os outros foram ao refeitório, lancharam e pagaram. Tochas? Não, não houve nada, nem dentro nem fora”, contou.

Explicando ainda que o staff da Juventude Leonina compreendia cerca de 30 elementos com as mais variadas funções que depois reportavam todos a si, o líder da claque explicou também as razões que fizeram com que nada do que se passou fosse esperado. “Nunca uma direção da Juventude Leonina deu tanto apoio a uma equipa. Ganhámos a Taça da Liga… Depois começa aquilo em Madrid, ainda temos o jogo com o FC Porto em que passamos à final da Taça de Portugal… Nada fazia prever. Não, não, não previa nada disso. Entre a claque havia problemas internos, disso podemos falar, o resto nunca me passou pela cabeça. Sempre tive o controlo de tudo. Tinha pulso, tinha a mão, por isso o meu espanto. Nada fazia prever que acontecesse. Foi um rastilho que começa pelo que vi agora no domingo. Um spotter já previa? Então porque é que não foi para lá? A mim ou com o meu conhecimento nunca transmitiram nada”, assegurou Nuno Mendes.

– Fui em liberdade ao interrogatório. Isso é uma revolta, uma tristeza…

– Não é uma decisão minha, que também as tomo… Quer alterar alguma coisa sobre o que disse aí?

– Não, tudo o que disse é verdade. Com todo o respeito: estou preso por 14 gramas, fui para a cadeia sem fazerem uma investigação por causa da droga, isto é justiça?

– Na sexta-feira vão acabar os depoimentos, já fica feita toda a prova…

– Vou-me embora na sexta-feira?

– Senhores advogados, não sei qual é a piada para se rirem…

– Pois, eu também não, doutora, também não…

– Senhor Nuno, estou a fazer o meu trabalho, o mais rapidamente possível…

– Nem a pulseira me deram senhora doutora…

– Pronto, vá… Esta chave do tal anexo? Porque é que fizeram?

– Meus ricos 20 mil euros…

“Quando foram as eleições da Juventude Leonina, dissemos que íamos ter casas de banho novas, um bar novo e fui na conversa do senhor Jojó para fazer aquilo do anexo, porque já dormia lá. Ele é que foi lá acima com o senhor agente e a senhora procuradora disse logo isso é do Musta. Isto é uma barbaridade!”, defendeu, antes de criticar a forma como a procuradora Cândida Vilar conduziu o processo até à sua detenção.

“Não me revejo na acusação nem me revejo no que se passou. Tirando os jogadores, que sofreram todos com esta barbaridade, sou eu o grande afetado. Se tinha 3.000 adeptos da Juventude Leonina, hoje tenho 700. Afetou-me a mim e à claque, o País caiu em cima de mim. E digo-lhe, acho tudo isto ainda muito estranho, tudo muito esquisito. É uma falta de respeito, por mim, pela instituição Sporting… É tudo tão mau…”, prosseguiu, dizendo ainda que ficou decidido que só haveria uma chave da Casinha e que a mesma estava com Jojó: “Agora até tem mais do que uma porta, tem também a grade. A claque do Benfica foi lá pôr um tubo para meter gasolina e incendiar com aquilo e arranjámos outra maneira, assim ficava só o Jojó com as chaves, eram as únicas”.

Ao advogado do Sporting, Miguel Coutinho, Nuno Mendes explicou também o episódio das tochas atiradas para a baliza de Rui Patrício antes do dérbi com o Benfica, na penúltima jornada da Liga de 2017/18. “Se estive lá? Estive, até estive a tirar tochas que foram para o campo, deve haver imagens disso. Estava na Casinha e o Bruno Jacinto diz que o presidente quer reunir com os grupos todos, não era só com a Juventude Leonina. Queria fazer uma homenagem grande ao Marco Ficini [adepto italiano que tinha morrido na época anterior]. Custa-me tanto dizer-se que contra, o nosso maior rival, o Benfica, ia meia hora antes dizer para acertar no Rui Patrício, como vi na acusação… Se achava que podiam ser lançadas uma ou duas tochas? Sim. Nunca aquilo. E teve consequências, originou outra guerra interna dentro da claque. Tanto que no Bessa tinha acontecido a mesma coisa, na baliza do Rui Patrício. Sou das pessoas que mais condeno isso porque são 16 mil euros naquela brincadeira”, disse.

Depois de assegurar que a Juventude Leonina “era um braço armado do Sporting” e nunca de um presidente a não ser quem estivesse na liderança do clube, Nuno Mendes ainda arrancou muitos risos quando justificou a alcunha de “Terror” com o barulho de leão que fez com a boca e com um episódio passado numa festa com os filhos, ao mesmo tempo que admitiu não só que Bruno de Carvalho suspendeu o protocolo com a claque após a invasão e que se mostrou contra uma homenagem a Fernando Mendes, antigo líder da Juventude Leonina. Foi nessa altura que pediu a palavra Miguel A. Fonseca, advogado de Bruno de Carvalho. Por pouco tempo.

– Olhe, gostava de perceber se foi prometida a liberdade a três arguidos se o entregassem a si e ao presidente, se o Ministério Público ofereceu isso…

– Vamos a factos doutor, só factos no âmbito deste processo…, interrompeu a juíza.

– E já agora, enquanto está em prisão preventiva, alguém lhe ofereceu liberdade se entregasse o presidente?

– Presumo que tenha mesmo terminado a sua instância. Próximo…

“Sempre estive à espera que a procuradora me chamasse. O Ministério Público nunca me quis ouvir. Quando foram fazer as buscas a minha casa levaram cães, montaram o aparato… Nem sei se me deixam ir morar para lá outra vez… E desculpe, tenho de dizer isto: por volta do meio dia, a Cristina chega ao pé de mim em casa e diz ‘Já viste a TV? Tu vais preso!’. Estive sete meses em apresentações todos os dias. Isto é muito grave. Falei com o meu advogado Rocha Quintal e ele diz ‘Vens ter comigo e vamos à esquadra’. Tinha a CMTV já à minha porta e a polícia a pôr os gorros para entrar. Houve um elemento que me disse ‘Musta, eram ordens que nós tínhamos’… A minha filha esteve 15 dias sem ir à escola porque diziam que o pai era traficante, os pais a dizer aos miúdos que o pai era traficante… Isso não é justiça…”, contou já em lágrimas, na parte final do depoimento.

– Desculpe lá, teve de ser agora, todos os homens choram…

– Somos todos humanos

– Não, senhora doutora, porque nunca pensei que isto fosse acontecer, não pode valer tudo. O que me quiseram fazer foi secar a minha alma, não sei como é aguento isto aqui…

“Já cometi os meus erros, assumi as minhas culpas, se o recurso do outro processo não resultar vou para a cadeia mas tráfico de droga não. Sinto-me traído, desiludido, por isso é que digo que um dia vou perceber o que se passou, porque me estragou um trabalho de dez anos… Caiu o presidente, entrou este. A minha maneira de ver isto, com os meses todos a pensar, a refletir… Há aqui uma coisa: a única maneira de tirar o Bruno de Carvalho do Sporting era associá-lo a isto”, atirou, antes de ser interrompido pela juíza presidente. “Quero dizer, com todo o respeito, que o Ministério Público veja o erro que cometeu que ainda vai a tempo e que possa colocar-me em liberdade porque ainda não mostrou nenhum facto”, concluiu Nuno Mendes.