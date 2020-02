Duffy diz que foi drogada, violada e sequestrada durante vários dias

A imagem é a preto e branco e a explicação é direta: “Fui violada, drogada e mantida em cativeiro durante alguns dias. Claro que sobrevivi. A recuperação demorou tempo. Não há uma forma fácil de contar isto”. Duffy decidiu no domingo fazer um post na sua rede social — “Não imaginam as vezes em que eu pensei em escrever isto” — a justificar a sua ausência de 10 anos da vida pública.

Na publicação que acompanha uma fotografia sua, a cantora que se tornou conhecida com temas como “Mercy”, “Rockferry” e “Well well well” revelou pela primeira vez a razão para ter estado quase desaparecida desde 2011 (o seu último álbum, “Endlessly”, saiu em novembro do ano anterior): “Muitos perguntaram o que é me tinha acontecido, para onde desapareci e porquê”, diz no Instagram.”Estão a questionar-se por que razão não escolhi usar a minha voz para expressar a minha dor? Não quis mostrar ao mundo a tristeza nos meus olhos. Perguntei-me como poderia cantar do coração se está partido? E ele reconstruiu-se lentamente”.