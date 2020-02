Um português está entre as 47 pessoas detidas por suspeitas de estarem envolvidas numa rede suspeita de vender medicamentos para a disfunção sexual como se fossem suplementos alimentares naturais, anunciou a polícia espanhola na terça-feira. Os fármacos eram provenientes da Malásia e eram vendidos em vários países europeus, entre os quais Portugal.

Estes produtos, uma vez manuseados no nosso país [Espanha], destinavam-se a ser vendidos em locais como ginásios, ervanárias, sex-shops e através da internet”, explica o comunicado da polícia.

O líder da rede criminosa foi preso no Dubai, onde estava escondido, sendo procurado com três mandados de captura internacionais. Os restantes, todos “de nacionalidade espanhola, exceto um cidadão português”, foram detidos em 15 províncias do país.

Segundo o comunicado da polícia, os detidos foram acusados de crimes contra a saúde pública, pertença a uma organização criminosa, fraude, contrabando e lavagem de dinheiro.

No âmbito da megaoperação conjunta da Polícia Nacional, Guarda Civil e Agência Tributária contra o tráfico ilegal de drogas em várias províncias espanholas, foram apreendidos 200 mil embalagens de produtos classificados como “100% natural”, 400 mil cápsulas que serão analisadas 500 mil euros e sete veículos, escreve o Jornal de Notícias. Foram ainda bloqueadas 59 páginas da internet e 39 contas bancárias.

A ingestão destes produtos sem supervisão médica pode provocar enfarte do miocárdio, angina instável, arritmia ventricular, palpitações, taquicardias, acidente vascular cerebral e até morte súbita”, alertou a Polícia Nacional, citada pelo mesmo jornal. A atuação da rede denota “um total desprezo pela saúde dos seus clientes”, acrescentou.

A investigação começou há mais de um ano e foi iniciada por uma queixa anónima que fez com que várias remessas aduaneiras da Malásia, suspeitas de conter princípios ativos de medicamentos sem serem declaradas como tal, começaram a ser seguidas.

De acordo com o mesmo comunicado, a venda dos medicamentos ilegais era feita em todo o território de Espanha, assim como em países como Portugal, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Rússia.