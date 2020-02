A Le Wagon, uma escola tecnológica francesa para empreendedores e criativos, juntou-se à faculdade de economia e gestão da Universidade Nova (Nova SBE) para criar cursos INTENSIVOS de programação. O primeiro já foi anunciado: um curso de ciência de dados (Data Science) em Python (uma linguagem de programação) e machine learning avançado (estudo da automatização de processos de ciência de dados recorrendo a inteligência artificial).

As inscrições para o curso em part-time já estão abertas através do site da Le Wagon. Esta formação intensiva, que começa a 20 de junho e acaba a 17 dezembro, tem um preço de 5.900 euros e os requisitos para quem se candidatar é ter “conhecimentos de programação básica” e conhecimentos ao nível do ensino Secundário em matemática. O curso vai decorrer no campus da Nova SBE, em Carcavelos.

Esta é a primeira vez que a Le Wagon lança cursos de Data Science. “Após os programas de desenvolvimento de Web em 25 países, a startup de educação tecnológica Le Wagon, juntamente com a principal escola de negócios em Portugal, a Nova School of Business & Economics (Nova SBE), visam agora outro setor altamente promissor”, diz a empresa em comunicado.

Sebastien Saunier, cofundador da Le Wagon e diretor tecnológico da startup, afirma que, “atualmente, este setor de trabalho [Data Science] é muito mais organizado e claro”. Entre os professores dos cursos estão responsáveis desta área em empresas como a Quora e o Airbnb.

O Le Wagon traz um histórico impressionante, tendo treinado mais de seis mil estudantes em todo o mundo até hoje, com seus ex-alunos a trabalhar para empresas como PayPal, Google, Amazon, Uber e Facebook. Estamos bastante entusiasmados em fazer parte da crescente lista de parcerias académicas, seguindo universidades como HEC e LSE », diz Lénia Mestrinho, diretora executiva do Centro de Conhecimento em Ciência de Dados da Nova SBE.

Os responsáveis da Le Wagon referem que o “investimento premium” neste curso pode ter uma boa recompensa: “cientistas de dados são contratados por entre 31 e 33 mil euros [anuais ]na EDP e entre 38 e 41 mil euros [anuais] em startups como a Farfetch”. “Ao completar programa é possível ingressar numa equipa de dados como cientista de dados júnior, analista de dados ou engenheiro de dados”, diz ainda a Le Wagon.

A Le Wagon foi lançada em Paris, em 2013, e está presente em cidades como Bruxelas, Lisboa, Amesterdão, Copenhaga, Paris, Londres, Tóquio ou o Rio de Janeiro.