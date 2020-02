O Livre criticou esta quarta-feira a “tentativa do Governo de alterar a lei” de forma a “contornar obstáculos” para a construção do aeroporto do Montijo, após o Governo ter admitido fazê-lo para impedir que uma só autarquia trave o processo.

O Livre reforça uma vez mais a sua oposição a este projeto e repudia as tentativas do Governo de alterar a Lei para contornar os obstáculos, nomeadamente a oposição da Câmara Municipal de Moita, governada pela CDU”, refere o Livre em comunicado.

Em causa está a posição do presidente da Câmara da Moita, Rui Garcia (CDU), contra a construção do aeroporto do Montijo, numa altura em que a lei prevê que a obra só possa avançar se reunir o parecer favorável de todos os municípios afetados pela obra.

Esta posição de Rui Garcia já levou o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, a admitir rever a lei, para impedir que uma única autarquia trave a construção do aeroporto complementar de Lisboa.

O partido da papoila defendeu novamente a necessidade de uma Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), que permitiria “comparar várias alternativas” com impactos positivos e negativos, dada a magnitude da obra “enquanto empreendimento público, com incidência territorial”.

A construção de um novo aeroporto não pode ser uma decisão avulsa, sem enquadramento das ferramentas de planeamento estratégico necessárias ao bom ordenamento e gestão do território, e deve ser sempre fundamentada em informações o mais completas possível e abrangentes do ponto de vista social, económico e ambiental”, argumentou o partido.

O Livre classificou a decisão de construção do aeroporto do Montijo como “pouco fundamentada e desprovida do necessário consenso nacional”.

Para o partido, “a construção de um novo aeroporto internacional em Portugal pode fazer sentido caso seja viabilizado o encerramento do aeroporto Humberto Delgado” de forma a “terminar definitivamente com o risco a que a população da região de Lisboa e Vale do Tejo tem sido sujeita e eliminando uma fonte de ruído e contaminação do ar que comprovadamente tem reduzido a qualidade de vida na região”.

Num vídeo que acompanha o comunicado, o candidato número dois pelo círculo de Lisboa nas legislativas de 2019, Carlos Teixeira, alega que o Governo anterior cometeu “um erro muito grave” ao assinar o contrato com a ANA Aeroportos “meses antes de o Estudo de Impacto Ambiental do Aeroporto do Montijo estar terminado”.

“Por essa razão irá alegar o risco de avultadas indemnizações. Mas o erro e as responsabilidades desse erro devem ficar com quem a cometeu”, argumentou Carlos Teixeira.

O aeroporto do Montijo volta a ser debatido hoje na Assembleia da República, num debate de atualidade pedido pelo Partido Ecologista “Os Verdes”.