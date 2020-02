A apresentadora do programa de rádio suíça Citè Genève, ‘Portugalidades’, o único programa em língua portuguesa naquele país, foi afastada da equipa. Cristina Rodrigues diz em comunicado que foi “expulsa e ameaçada”. Fonte da rádio confirmou ao Observador o seu afastamento, mas garante que o programa irá continuar com a restante equipa.

Cristina Rodrigues produzia o programa há dez anos sem remuneração e, segundo conta, “foi surpreendida ao chegar à instalações da rádio” na última quinta-feira. Diz que foi recebida por um segurança que “a acompanhou para uma reunião à porta fechada com quatro elementos da administração” que a acusaram “de favorecimento político em antena de um dos candidatos à Câmara Municipal de Genebra e assim de desrespeito pelo código deontológico da rádio”. Segundo apurou o Observador há dois candidatos portugueses ao cargo. “Fui vítima de pressão e intimidada à porta fechada com guarda-costas sempre presente. No século XXI, na cidade dos Direitos Humanos, tratarem um funcionário de forma desprezível e desrespeitosa, é inaceitável”, explica Cristina Rodrigues em comunicado.

O programa Portugalidades tem uma emissão de uma hora diária e conta com cerca de 75.000 ouvintes por mês. Destina-se à comunidade portuguesa. “O Portugalidades comprometeu-se e assegurou sempre o respeito pelos princípios deontológicos e pela ética profissional dos jornalistas, bem como do compromisso de parceria que ligava a sua produtora e animadora à “Radio Cité Genève”, assim como pela boa fé dos ouvintes”, refere a locutora em comunicado.

Ao vivo e em direto em 92.2 Rádio Cité Genève com Cristina Rodrigues e o amigo e locutor Raul Filipe.Escutem;ZA Posted by Zé Amaro on Friday, November 16, 2018

Apesar de o comunicado da portuguesa, natural da Póvoa do Varzim e emigrada na Suíça, referir que a direção acabou com o programa, fonte da rádio suíça garantiu que o programa se vai manter com uma equipa que já trabalhava com ela.

O Observador tentou falar com Cristina Rodrigues, mas até ao momento ainda não obteve resposta.