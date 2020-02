Como se destacar no mercado de trabalho e conseguir melhores salários? Estes são dois dos temas que serão abordados no Master the Future, um evento organizado pela OK Estudante, dedicado inteiramente a mestrados no Reino Unido, onde os participantes terão a oportunidade de conhecer universidades britânicas, as tendências do mercado de trabalho, pessoas influentes nas áreas e saber como dar um boost à carreira.

O Master the Future vai decorrer no dia 4 de março, em Lisboa, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL); e dia 6 de março, no Porto, no Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), das 14h às 20h. O evento é gratuito, mas com inscrição prévia obrigatória.

Com sessões de Q&A, momentos de convívio e exercícios práticos, o Master the Future será interativo, e ajudará os jovens a descobrirem as suas potencialidades e a mudar a forma como encaram o futuro.

Entre as vantagens mais valorizadas de fazer um mestrado no Reino Unido, está a duração de apenas 1 ano para o curso e tese. Além disso, quem ingressar no ano letivo de 2020/21 terá financiamento de propinas garantido pelo Governo Britânico.

Para abordar os temas como tendências de mercado, recursos humanos e empreendedorismo, haverá talks de speakers convidados, como André Rosendo, Entrepreneur, Business Strategist & Founder of OK Estudante; Joana Pais Afonso, Specialist, Speaker & Trainer in Marketing & Employer Branding, Matilde Moreira, Manager of Hays, e Vanessa Rodrigues, Talent Spotter of KW Somos.

Estes temas têm como objetivo ajudar os jovens a perceber as suas verdadeiras motivações para poderem traçar os seus caminhos e atingir os seus objetivos. Para apresentar alguns dos destinos em que estes jovens poderão aterrar, 7 universidades britânicas confirmaram presença. São elas: Anglia Ruskin University, Coventry University, University of Bradford, University of Greenwich e a University of Sunderland.

Com 10 anos de experiência no ensino superior do Reino Unido, a OK Estudante já enviou mais de 7.000 estudantes portugueses para o Reino Unido e tem parceria com 60 universidades britânicas. Atualmente tem escritórios em Lisboa, Porto, Coimbra, Évora, Faro, Funchal, Leiria, Setúbal e Vila Real.