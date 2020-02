A Assembleia Municipal de Mafra, liderada pelo PSD, aprovou esta quinta-feira uma moção a enviar à Assembleia da República a defender a realização de um referendo sobre a eutanásia.

A moção, que pede um referendo sobre a eutanásia, foi apresentada pelo PS e aprovada por maioria, com 30 eleitos a votarem a favor (PSD, PS e CDU) e cinco contra (PS, CDU e PAN).

A Assembleia da República votou na generalidade a aprovação da eutanásia que, de acordo com os eleitos em Mafra, no distrito de Lisboa, “não deixa espaço a um referendo”.

A maioria da população concorda que, face ao peso da questão, este aspeto deveria ser considerado e ser discutido de uma forma aberta e racional”, refere a moção, a que a agência Lusa teve acesso.

Os cinco projetos de lei do PS, BE, PEV, PAN e Iniciativa Liberal para a despenalização da eutanásia em Portugal foram aprovados. Os projetos preveem que só possam pedir a morte medicamente assistida, através de um médico, pessoas maiores de 18 anos, sem problemas ou doenças mentais, em situação de sofrimento e com doença incurável. Propõem também a despenalização de quem pratica a morte assistida, nas condições definidas na lei, garantindo-se a objeção de consciência para os médicos e enfermeiros.