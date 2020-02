Pelo menos 6 pessoas morreram, incluindo o suspeito, esta quarta-feira num tiroteio numa cervejeira na cidade de Milwaukee, no estado norte-americano do Wisconsin, confirmou o presidente do município, Tom Barret.

“Ocorreu um tiroteio horrendo”, afirmou o presidente da Câmara de Milwaukee, citado pela agência Associated Press, referindo que entre os mortos está o alegado atirador, mas ainda não há confirmação sobre o número total de vítimas.

BREAKING: Authorities in Milwaukee say six people are dead, including the suspect, after shooting at Molson Coors beverage company. https://t.co/JKaBBIHv4X pic.twitter.com/R2oZ9nAnbc

— ABC News (@ABC) February 27, 2020