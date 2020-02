O volume de negócios da Farfetch subiu para mais de 2 mil milhões de dólares e as receitas para mais de mil milhões, mas nada disto foi suficiente para evitar que os prejuízos da empresa luso-britânica mais do que duplicassem em 2019. As perdas depois de impostos da loja online atingiram 373,688 milhões de euros, mais 140% do que em 2018, de acordo com os resultados apresentados nesta quinta-feira em Wall Street.

Só no trimestre que acabou em dezembro, os prejuízos do unicórnio (empresa avaliada em mais de mil milhões de dólares) liderado por José Neves ascenderam a 110,126 milhões de dólares, mais 30% do que as perdas realizadas no trimestre anterior (85,4 milhões de dólares). Quando a comparação é feita com o mesmo trimestre de 2018 (9,912 milhões), a diferença sobe consideravelmente para mais de 1000%.

Apesar dos prejuízos, Elliot Jordan, responsável pelas finanças da Farfetch, diz que a empresa está “bem posicionada” para continuar a ganhar quota de mercado. “Estamos a prever um forte crescimento de GMV [volume de negócios], com uma melhoria substancial do EBITDA [lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações] ajustado direcionada para o próximo ano, à medida que queremos equilibrar as nossas iniciativas de crescimento com investimentos contínuos no negócio em direção aos lucros, em 2021.”

Na documentação entregue ao regulador do mercado norte-americano, antes da sua admissão na Bolsa de Nova Iorque, a empresa admitia que podia “continuar a apresentar prejuízos no futuro” e que não conseguia “assegurar que ia atingir a rentabilidade”. Numa entrevista dada ao Observador em junho, o empresário português dizia que não estava preocupado com os prejuízos e que se quisesse ter lucros, já os tinha.

Os prejuízo após impostos aumentaram 100,2 milhões de dólares no quarto trimestre de 2019 110,1 milhões. A subida foi impulsionada em grande parte pelos movimentos ocorridos nas despesas com a depreciação e amortização, pagamentos baseados em ações e outros itens, resultando num aumento nas perdas operacionais de 24,6 milhões de dólares, para 126,4 milhões”, lê-se nos resultados.

As despesas gerais e administrativas da loja online de moda de luxo também mais do que duplicaram no último trimestre do ano, atingindo 63,6 milhões de dólares, devido às recentes aquisições que a empresa fez. No último ano, a Farfetch comprou a empresa de calçado Stadium Goods por 250 milhões de dólares e a plataforma de marcas de design New Guards por 675 milhões.

A ação coletiva que a empresa está a enfrentar nos EUA também já está refletida nas contas. Em custos legais e de consultadoria, a empresa gastou 5,6 milhões de dólares no último trimestre do ano — categoria que não existia no ano anterior.

A par da subida nos prejuízos, uma subida no volume de negócios: em 2019, a loja online de moda de luxo faturou mais 52% do que em 2018, ou seja, mais de 2 mil milhões de dólares (2.139 milhões). As receitas também subiram 69% para 1.021 milhões de dólares e, segundo José Neves, a Farfetch cresceu a sua plataforma digital quase duas vezes mais rápido do que a indústria de luxo online.

“Com mais de 2 milhões de utilizadores ativos e um volume de negócios recorde, Farfetch estabeleceu-se firmemente como o maior destino online global para o luxo Ao mesmo tempo, com mais de 500 parceiros de marca direta no Farfetch Marketplace e mais de 20 clientes corporativos da Farfetch Platform Solutions, somos o parceiro digital claro e preferido das marcas de luxo”, afirmou o fundador e presidente executivo.