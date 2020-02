2020 e 2021 vão ser anos terríveis para os construtores de automóveis. Em vez de apenas produzir veículos e vendê-los aos clientes, idealmente com lucro, como sempre aconteceu até aqui, as marcas vão ter de realizar as suas transacções com um olho no cliente e outro numa folha de Excel, que automaticamente calcula a média de emissões da gama que venderam até ao momento. Tudo porque a Comissão Europeia determinou para cada fabricante a média máxima de dióxido de carbono (CO 2 ) que têm de respeitar e que oscila em torno dos 95g/km, dependendo do volume de veículos vendidos e do peso dos modelos em causa, entre outros pormenores.

Esta obrigação ditada por Bruxelas não é um mero capricho que a indústria se pode dar ao luxo de olhar com desdém, uma vez que os dirigentes europeus, para sensibilizar os mais “distraídos”, decidiram recorrer à técnica da cenoura e do pau. Só que, desta vez, o pau é ameaçador. Em caso de incumprimento do tal limite próximo dos 95g de CO 2 /km, cada marca vai ter de pagar 95 euros por cada grama acima do limite, multiplicado pelo número de veículos fabricados ao longo do ano. Se, para um grupo como a Jaguar Land Rover, a situação é grave, eles que venderam cerca de 300.000 veículos em 2019, imagine-se agora os riscos para grupos como a Volkswagen, que facilmente colocam no mercado europeu quase 4 milhões de unidades por ano.

A generalidade das marcas até tem suores frios sempre que o tema incide nas multas devidas ao CO 2 . Tanto que evitam partilhar com os jornalistas os limites específicos que vão ter de respeitar durante 2020, determinado por Bruxelas em colaboração com os fabricantes. E muitas até vão falando “grosso”, prometendo que não vão pagar multas, enquanto outras afirmam pretender passar para os clientes esses mesmos custos, caso sejam apanhadas a exceder o limite imposto (como se um mercado tão competitivo permitisse esse tipo de manobras).

E, quando tudo indicava que estávamos condenados a esperar para saber que construtores iriam pagar multas e qual a extensão dos estragos, eis que surge uma consultora britânica a partilhar um estudo em que analisou gamas, volume de vendas, quantidade de veículos eléctricos e híbridos plug-in que os construtores anunciaram pretender vender durante o ano de 2020, para de seguida calcular quanto é que cada marca irá pagar.

Target, desvio e penalização assustadora

A consultora britânica PA Consulting deitou mãos a um trabalho ciclópico, que passou por reunir todo o tipo de dados e previsões de cada construtor, realizar os seus cálculos e calcular a derrapagem face ao target imposto por Bruxelas, bem como a multa que isso implicará. E há uma série de conclusões que são curiosas, por um lado, e assustadoras, por outro.

A consultora seleccionou os 13 grupos que mais vendem no continente europeu e começou por comparar a média de emissões de CO 2 em 2016, 2017 e 2018, de forma a que se perceba que, apesar do esforço dos fabricantes neste período, a média de CO 2 tem revelado tendência para subir em vez de descer. A explicação tem de ser encontrada junto da preferência dos clientes por veículos tipo SUV, mais poluentes por serem mais pesados e menos aerodinâmicos, mas também pela redução dos motores a gasóleo no mix das vendas, por troca com veículos com motor a gasolina, com este combustível a implicar uma maior quantidade de CO 2 .

De seguida, a PA Consulting estima a média de CO 2 para cada grupo em 2021 (na realidade, a média relativa aos veículos vendidos durante os 12 meses de 2020, que só se irá conhecer no início de 2021), comparando-a com o objectivo determinado por Bruxelas, para assim calcular o desvio e a multa que essa derrapagem implica. E este, que é de longe o aspecto mais interessante e importante do trabalho levado a cabo pela empresa inglesa, que pode ver aqui, aponta para uma preocupante realidade: os 13 maiores grupos que operam no mercado europeu deverão ter de pagar, entre si, 14,6 mil milhões de euros em multas por incumprimento.

Como já se esperava, o fabricante mais cumpridor é a Toyota, que há muito aposta em híbridos como o Prius e que este ano começou a fazer a viragem para os híbridos plug-in (PHEV). Ainda assim, a Toyota arrisca ter de pagar, segundo a PA Consulting, cerca de 18 milhões de euros, uma gota de água de apenas 0,1% em relação ao EBIT (resultados antes de juros e impostos) de 2018. Muito pouco será igualmente o que a Jaguar Land Rover vai pagar (93 milhões de euros), sempre segundo a consultora, com o grupo inglês a beneficiar de ter vendido menos de 300.000 unidades em 2019 e, por ter veículos maiores e mais pesados, ter-lhe sido atribuído um target de 130,6 g de CO 2 , bem acima das 94,9 g da Toyota.

Quem corre o risco de ter de abrir mais os cordões à bolsa é o Grupo Volkswagen, que a consultora estima entrar em 2021 com uma média de 109,3 g de CO 2 , longe pois das 96,6 g que deveria atingir para evitar penalizações. Face ao enorme volume de vendas, estima a PA Consulting que deverá ter de pagar cerca de 4,5 mil milhões de euros.

A FCA deveria atingir 92,8 g, mas o analista antecipa que se fique pelas 119,8 g, o que a levará a ter de despender cerca de 2,4 mil milhões de euros. Porém, a FCA já tinha anunciado que iria optar por realizar a electrificação da sua gama de forma mais lenta, para ser mais eficiente, tendo comprado créditos de carbono à Tesla para evitar a multa que já tinha previsto. Também a Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi arrisca pagar 1057 milhões de euros, não muito longe da PSA, com 938 milhões. Se considerarmos o esforço de ambos os grupos franceses, o da Aliança representa 12,4% do EBIT, contra 21,3% do rival PSA. Na galeria acima estão todos os dados dos 13 grupos, para uma análise mais apurada.

Previsões pessimistas ou realistas?

O trabalho da PA Consulting parece ser completo e exaustivo, mas falta ter em conta um detalhe que pode fazer toda a diferença no cálculo das multas no final do ano: a estratégia dos fabricantes. Como dissemos de início, as marcas estão apostadas em não pagar multas ou, se tal não for possível, reduzi-las ao mínimo. Daí que seja de esperar três tipos de acções, todas elas visando reduzir a média de emissões.

A primeira solução que poderá surgir já em meados do ano, caso os fabricantes se apercebam que a média está a afastar-se perigosamente (e onerosamente) do target, tem a ver com a suspensão da venda dos modelos com maior consumo, o que é o mesmo que dizer com maiores emissões de CO 2 , uma vez que estas dependem directamente da quantidade de combustível queimado. E não será uma novidade absoluta, pois nos últimos dias de 2019 foi igualmente retirado do mercado um generoso lote de modelos menos amigos do ambiente e matriculados à pressa (daí o crescimento do mercado no último mês do ano), para evitar complicar a média para 2020.