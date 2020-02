A plataforma de mobilidade Free Now (que começou por se chamar MyTaxi) anunciou esta quinta-feira que, além do serviço de transporte em táxis, vai passar a integrar o de TVDE (transporte em veículos ligeiros de passageiros descaracterizados) da Kapten na sua aplicação. O objetivo é que esta integração aconteça ao longo dos próximos meses e fique terminada ainda durante o primeiro semestre de 2020.

Marc Berg, que lidera o grupo Free Now, já tinha dito ao Observador que o futuro da empresa passava por integrar todos os serviços numa só aplicação — além dos táxis, a empresa também tem as trotinetes da Hive — e que Portugal seria um dos primeiros países a disponibilizar esta opção aos utilizadores.

Estamos convencidos de que este passo é uma mais valia para ambos, e que tanto os motoristas de táxi como os de TVDE vão beneficiar de uma maior procura, uma vez que com esta integração a Free Now mais que duplica o número de utilizadores, alcançando um milhão em Portugal”, explica em comunicado Sérgio Pereira, o diretor da Kpaten que passa agora a liderar a Free Now em Portugal.