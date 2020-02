A Câmara de Anadia abriu concurso público para a requalificação do Quartel do Destacamento Territorial da GNR, investimento superior a um milhão de euros e com um prazo de execução de 12 meses, foi esta quinta-feira anunciado.

As obras deverão ter o seu início no outono, prevendo-se a sua conclusão para finais de 2021, antecipa a autarquia presidida pela independente Teresa Cardoso.

A intervenção irá permitir uma melhoria inequívoca das condições de trabalho dos militares da GNR, promotora de um serviço público e contribuindo, ainda, de forma muito significativa, para a valorização das instalações adequadas ao desempenho da missão policial, tendo em vista a garantia da segurança e da tranquilidade dos munícipes”, refere o município.

A requalificação decorre no âmbito do Contrato de Cooperação Interadministrativa, assinado, no dia 19 de fevereiro, em Anadia, entre o município, a Secretaria Geral da Administração Interna e a Guarda Nacional Republicana.

Os “projetos arquitetónicos de especialidade” de requalificação e ampliação do edifício, que é propriedade municipal, foram custeados pela Câmara de Anadia, de acordo com o programa funcional estabelecido pela GNR, num valor superior a vinte mil euros.

O edifício, onde em tempos funcionou uma penitenciária e mais tarde um jardim-de-infância, apresenta sinais de degradação devido à passagem do tempo e à utilização intensiva.

Entre as obras e respetivo processo de acompanhamento e fiscalização, a Administração Central deverá investir pouco mais de um milhão de euros na requalificação deste Posto Territorial.

A remodelação implica uma reorganização de todo o espaço interior, com o objetivo de “criar uma maior funcionalidade dos serviços, tanto para os militares como para os cidadãos, inclusive para as pessoas com mobilidade condicionada”.

No rés-do-chão do edifício funcionarão os serviços do Posto Territorial e os serviços gerais do quartel, e o primeiro andar albergará as valências do Comando do Destacamento Territorial e o dormitório.

Nas traseiras do edifício será construído um novo espaço de apoio, com garagens, áreas técnicas e arrecadações.