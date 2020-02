(Artigo em atualização)

É a vez de Bruno de Carvalho, o último arguido no caso Alcochete a ser ouvido no Tribunal de Monsanto sobre o ataque na Academia do Sporting. O antigo presidente do Sporting pediu permissão para fazer “uma pequena introdução” antes do inquérito das juízas e diz não compreender como está ali “dois anos depois”. “O que se passou em Alcochete foi um crime hediondo”, diz de seguida.

“Foi lamentável, indescritível o que aquelas pessoas sofreram”, acrescentou acautelando logo eventuais reações ao seu depoimento nesta tarde: “Que nunca em resposta minha seja visto qualquer minimização ou não reconhecimento aos que se passou”. Pede ainda às juíza que “entenda” o seu “instinto de sobrevivência. Colocaram-me no lado errado da barricada“.

A audição de Bruno de Carvalho começa com o momento do jogo da Madeira, antes do ataque, com o ex-presidente do clube de Alvalade a recordar que não foi ao jogo e que soube dos desacatos no aeroporto do Funchal pelas televisões. “No final do jogo vi em direto. Em minha casa, mas in loco. Tenho acompanhado de perto o julgamento e nunca ouviu isto: estamos a falar de um fenómeno… jogadores que quando saíam à noite, como o William, que se metiam em problemas e que ligavam aos elementos das claques para os irem safar”.

O antigo dirigente diz que conta estes episódios para “enquadrar” e que quando viu as imagens do que aconteceu no aeroporto Cristiano Ronaldo, não achou “nada anormal. Não que tenha gostado do que vi ou que alguma vez tivesse permitido”. E refere-se ao que aconteceu em Alcochete, dias depois, como “um crime” que destruiu os jogadores, destruiu o Sporting e destruiu o presidente do Sporting e a sua família”.

Mas sobre a Madeira, começa por clarificar a sua relação com Fernando Mendes, antigo líder da Juve Leo ouvido imediatamente antes em Monsanto esta sexta-feira: “Nós não gostamos um do outro, mas havia tolerância”. Por isso, quando recebeu uma chamada — “a primeira” entre os dois — na noite do jogo do Sporting contra o Marítimo, não conseguiu perceber tudo: “Não sei se pelo adiantado da hora se por estar embriagado, que já é uma palavra simpática“, disse em relação a Mendes. Mas o que acabou por perceber “foi que havia um problema entre ele e o Nuno Mendes. Tirei muito mais a ilação que eram problemas da Juventude Leonina do que outra coisa”.

As explicações eram “descabidas”, disse ainda sobre o telefonema que o apanhou a “descansar” ao lado da filha bebé: “O tribunal não perguntou mas eu tinha uma filha a morrer“. Ficou com a ideia que o problema de Fernando Mendes era com a liderança da Juve Leo e os riscos de entrarem na claque elementos da extrema direita. Depois dessa conversa acabou por avisar os jogadores sobre a turbulência na claque. “Avisei os jogadores porque o que vi no final do jogo da Madeira e no aeroporto… e não leve nada como minimização, apesar de estar do outro lado da barricada… em 2013, quando chego ao Sporting, os jogadores, vários, falaram-me de idas a casa, à Academia, etc. Sempre disse a todos que comigo mandava uma pessoa e o resto é para apoiar”.

Mas, perante aquela conversa, dos jogadores diz ter recebido “despreocupação”, nomeadamente de Acuña, Battaglia e William, “Temos uma tendência para proteger aqueles que gostamos”, sugere sobre uma eventual relação próxima entre a claque e alguns jogadores. “Levei para o lado da crise da Juventude Leonina, mas é a teoria da panela de pressão. Às vezes é só tirar o pipo e sai tudo”.