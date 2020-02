O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) vai disponibilizar 57 milhões de meticais (800 mil euros) para apoiar os portadores de deficiência na fase de reconstrução pós-ciclone Idai, anunciou esta sexta-feira a entidade em comunicado.

O projeto visa contribuir para a inclusão de meninas, meninos, homens e mulheres com deficiência na fase de recuperação pós-ciclone, através de provisão de serviços, fortalecimento do papel das associações de pessoas com deficiência”, lê-se na nota da Unicef.