Esqueça estes dias de tempo de primavera. A chuva vai regressar este fim de semana. Já para este sábado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê períodos de chuva nas regiões norte e centro, “por vezes forte no Minho e Douro Litoral até ao início da manhã”, estendendo-se à região sul a partir da manhã, com aguaceiros fracos e pouco frequentes. Poderá até nevar acima dos 1.200 metros de altitude.

Segundo uma nota divulgada pelo IPMA, a depressão Jorge vai passar por Portugal “com atividade moderada na região Norte, e enfraquecendo gradualmente enquanto se desloca para sul”. Ainda assim, o instituto alerta que o vento será “por vezes forte” no litoral norte e centro até ao início da manhã, sendo moderado a forte nas terras altas. As rajadas podem chegar aos 90 km/h, mas deverão enfraquecer no final do dia.

A temperatura máxima vai baixar, sobretudo no interior, não devendo ultrapassar os 12ºC em Trás-os-Montes e Beira Alta. No litoral e região sul chegará a valores entre 15 e 19ºC.

A depressão Jorge deverá ter os efeitos mais graves no Reino Unido, onde pode causar cheias. Algumas zonas estão em alerta amarelo. O noroeste de Inglaterra, o país de Gales e a Irlanda do Norte deverão ser as áreas mais afetadas. As autoridades já avisaram que as redes de transportes públicos poderão ser suspensas.