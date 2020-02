Os EUA pediram ao regime sírio, à Rússia e às forças apoiadas pelo Irão que ponham termo à “ofensiva hedionda” na província de Idlib, no noroeste da Síria, onde pelo menos 29 soldados turcos morreram na quinta-feira.

Apoiamos o nosso aliado da NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte], a Turquia, e continuamos a pedir uma interrupção imediata dessa hedionda ofensiva do regime de [Bashar al-] Assad, da Rússia e das forças apoiadas pelo Irão”, declarou um porta-voz da diplomacia dos Estados Unidos em comunicado.