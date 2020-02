Teresa Machado, a melhor lançadora portuguesa de sempre, morreu esta sexta-feira, aos 50 anos, vítima de doença prolongada.

Natural da Gafanha da Nazaré, em Ílhavo, Teresa Cristina Lopes Machado é ainda a recordista do lançamento do disco (desde 1998, com 65,40 metros) e foi também a recordista no lançamento do peso. O Sporting foi o clube onde mais se destacou e mais campeonatos nacionais, por exemplo, conquistou.

Em 24 anos de carreira, esteve em quatro Jogos Olímpicos, sete Campeonatos do Mundo e três Europeus (falhou o de 1994, por lesão). Foi a 18 Taças da Europa consecutivas, somou 18 títulos nacionais de disco e 16 de peso ao ar livre e mais 19 (consecutivos) de peso em pista coberta.

O Sporting, entretanto, já emitiu uma nota de condolências: