O Novo Banco fechou o ano de 2019 com prejuízos consolidados de 1058,8 milhões de euros, uma redução de 25% face às perdas apuradas no ano anterior. Já o resultado recorrente da operação que não é afetada pelos ativos “legacy”, a herança do antigo BES, foi positivo em 177,6 milhões de euros, contra 77 milhões de euros negativos no ano anterior.

O presidente executivo confirma que a instituição vai pedir uma injeção de 1.037 milhões de euros ao Fundo de Resolução para reforço de capitais, o que eleva para 2098 milhões de euros as solicitações de capitalização, ficando ainda disponíveis cerca de mil milhões de euros. Segundo o António Ramalho, este valor é inferior às estimativas previstas nos cenários do plano de reestruturação negociado com Bruxelas.

A reestruturação não está terminada. Mas se antes estávamos no Cabo das Tormentas, hoje já demos a volta ao Cabo da Boa Esperança. A única surpresa é a surpresa do banco ter sido capaz de cumprir todos os compromissos assumidos perante a DG Comp (autoridade da concorrência da Comissão Europeia) na venda em 2017.”

No entanto, o gestor não se comprometeu quando foi questionado sobre se não o Novo Banco não iria voltar a recorrer a este mecanismo, ao abrigo do qual o Fundo de Resolução, uma entidade pública financiada pelos bancos, tem de acorrer a chamadas de capital, nos termos do contrato de venda à americana Lone Star.

António Ramalho destacou durante a apresentação dos resultados que o banco cumpriu os objetivos do plano de reestruturação acordado com a Comissão Europeia. “Se havia dúvidas sobre a capacidade de cumprir os compromissos, as respostas estão dadas”, afirmou o presidente executivo da instituição esta sexta-feira.

Um dos indicadores que permitiu consolidar esta viragem nos resultados da atividade “normal” do banco, e que se tinha iniciado já em 2018, foi o crescimento em 104 milhões de euros da margem financeira, que traduz medidas de otimização, mas também do crescimento da carteira de crédito concedido às empresas, habitação e consumo. As comissões cresceram 3,7% e os resultados das operações financeiras progrediram 41,8 milhões de euros.

Já o Novo Banco Legacy, que concentra os ativos mais problemáticos que vieram do tempo do BES, registou um prejuízo de 1234,4 milhões de euros, que traduz uma melhoria de 7,4% face a 2018. Para estas perdas contribuíram as vendas de carteiras de crédito, bem como a desvalorização de ativos, incluindo créditos e imóveis.

Apesar dos prejuízos reconhecidos na sequência destas alienações, feitas a um valor abaixo do balanço, as operações permitiram reduzir em mais de metade — 58% ou mais de seis mil milhões de euros — o total dos ativos de mais alto risco e que no final de 2019 se fixaram em 4,482 milhões de euros. Em dois anos, a carteira Legacy (herança) encolheu mais de 10 mil milhões de euros e acabará por ser reabsorvida pelo Novo Banco recorrente. Para esta diminuição, contribuíram 10 operações vendidas ou fechadas fora de Portugal, a redução em 6,684 milhões de euros do crédito não produtivo, o que passou pela venda de carteiras e reestruturações de ativos e e de imóveis.